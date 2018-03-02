Сильно не бить: США готовятся к ядерной войне с Россией

На этой неделе в США продолжилось обсуждение тактического ядерного оружия, а после оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года, вероятно, оно активизируется. При этом важность тактического ядерного оружия как для России, так и для США уже подробно отмечалась в прошлом месяце — 13 февраля исследовательская служба американского конгресса опубликовала соответствующий доклад.

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Различие между стратегическим и нестратегическим оружием раньше определялось набором задач и возможностями ядерных боезарядов. В то же время формировался ответ и на другой вопрос — охвачены ли спецзаряды и средства доставки существующими договорами о контроле над стратегическими вооружениями.

Однако появляющиеся на вооружении в течение последнего времени системы размывают традиционные идентификационные методы, делая различие между стратегическим и тактическим несколько устаревшим, полагают американские аналитики.

В то время как в современных дебатах в США остается некоторая двусмысленность вокруг понятия нестратегического ядерного оружия, оно имеет тенденцию быть классифицированным уровнем мощности боевой части, а не системой доставки.

Достоинства нестратегического ядерного оружия

Для США и НАТО тактическое ядерное оружие, прежде всего, служит одним из средств устрашения вероятных противников альянса и одним из способов укрепления единства Североатлантического блока, и это несмотря на имеющиеся в НАТО разногласия относительно размещения американского ядерного оружия на европейском континенте, полагают аналитики в США.

Согласно данным исследовательской службы конгресса, в арсенале США в настоящее время насчитывается приблизительно 500 единиц нестратегического ядерного оружия, из которых 200 развернуты на авиабазах альянса в Турции, Бельгии, Нидерландах, Германии и Италии.

По американским оценкам, приблизительно от 1000 до 6000 единиц российского тактического ядерного оружия предназначены для того, чтобы удержать НАТО от возможной агрессии против России (хотя эти данные, очевидно, не учитывают сведения, оглашенные Владимиром Путиным 1 марта).

По мнению некоторых западных аналитиков, рост запасов тактического ядерного оружия в России связан с тем, что в недалеком будущем Москва желает сесть за стол переговоров с Вашингтоном по ограничению ТЯО с козырными картами.

Эта стратегия получила у американских экспертов название «эскалация ради деэскалации». По некоторым западным оценкам, уже к 2026 году Россия будет иметь 8000 единиц тактического ядерного оружия.

Хотя несколько экспертов по российской ядерной стратегии в Соединенных Штатах считают американскую интерпретацию ядерной стратегии России «эскалация ради деэскалации» в плане возрастания угроз для США концептуально неверной. Тем не менее, Обзор ядерной стратегии США 2018 года оправдывает потребность в американских разработках ядерного оружия пониженной мощности как ответ на российское тактическое ядерное оружие.

Как полагают американские аналитики, не имея большого выбора в плане применения ядерного оружия пониженной мощности, чтобы ответить на первое применение ТЯО с российской стороны, США будут вынуждены отвечать ядерными боеприпасами большой мощности, что приведет к резкой эскалации вооруженного конфликта. Согласно другим вариантам, США в этом случае должны были бы ответить подавляющим превосходством в конвенциональных вооружениях.

По мнению генерала Джона Хайтена, главы Стратегического командования ВС США (СТРАТКОМ), «если противник использует на поле битвы ядерное оружие с пониженным уровнем мощности, единственный выбор, который мы имеем, не должен заключаться в ответе на этот вызов стратегическими ядерными силами. Если Россия полагает, что может достичь своих целей посредством ограниченного использования ядерного оружия при отсутствии адекватного ответа с нашей стороны, то мы рискуем потерпеть поражение в конфликте подобного рода». Его слова приводит Defense News.

При этом в российской военной доктрине указывается, что Москва оставляет за собой право ответить ядерным ударом в ответ на нападение на свою страну, однако российские политики неоднократно подчеркивали, что не стремятся к эскалации международных отношений. Об этом же говорил президент Путин 1 марта.

В центре — превосходство России

Джон Хайтен заявил, что у США уже есть варианты боеприпасов с пониженным уровнем мощности. По словам генерала, в первую очередь,

это авиационные средства поражения, к которым относятся бомба свободного падения типа В61 и крылатая ракета воздушного базирования. Вскоре ее заменит КРВБ с существенно большей дальностью полета, которая будет запускаться вне зоны поражения зенитных ракетных войск.

«Однако бомбардировщики, оснащенные подобными средствами поражения, не могут быть везде, всегда и тем более в одно и то же время», — подчеркнул Хайтен.

Из-за этих ограничений Обзор ядерной политики США предлагает развернуть на американских подводных лодках баллистические ракеты с боезарядами пониженной мощности и новые крылатые ракеты морского базирования в целях расширения возможностей по проецированию мощи ВС США в самых разных районах мира.

Тем не менее, некоторые эксперты в США считают, что БРПЛ с пониженным уровнем мощности и новые КРМБ с ядерными боевыми частями могут и не быть правильным решением для сдерживания гипотетических противников.

В частности, Джеймс Актон, физик по образованию и директор международной программы ядерной политики Фонда Карнеги, полагает, что более надежным средством устрашения и сдерживания вероятных противников будут инвестиции в совершенствование системы управления и связи СЯС США.

Согласно Актону, основная проблема со стороны США относительно российского сдерживания не техническая, но политическая. По его мнению, Россия бросает вызов американскому военному могуществу только потому, «что там полагают, что президент Трамп не будет использовать ядерное оружие против России».

Академик Алексей Арбатов считает, что вся эта дискуссия в американском экспертном обществе порождена Обзором ядерной политики 2018 года, в котором

центральное место занимает тезис о превосходстве России в тактических ядерных вооружениях.

В противовес американцы предполагают развернуть ядерные боеприпасы пониженной мощности на баллистических ракетах подводных лодок, крылатые ракеты морского и воздушного базирования с зарядами аналогичного класса.

«Это очень опасная идея, — убежден Алексей Арбатов. — Тем более что в настоящее время нет ясности в отношении российской позиции по этому вопросу. На мой взгляд, на самом высоком уровне должна быть прояснена наша позиция по поводу ведения ограниченной ядерной войны, о возможности победы в этом конфликте, о последствиях такой войны для всего мира».

По словам академика, в последнее время по этим вопросам появилось очень много рассуждений, подчас пустопорожних, но позиция российского государства так однозначно и не сформулирована.

По словам собеседника «Газеты.Ru», если с обеих сторон — США и России — приступать к увеличению арсеналов тактического ядерного оружия, то риск конфликта с применением оружия массового поражения возрастает в геометрической прогрессии.

Причем только ТЯО вычленять из переговорного процесса по ограничению вооружений было бы неправильным, считает академик. По его словам, это часть общего процесса.

А начинать надо с возобновления переговоров по РСМД. Надо спасти этот договор, убежден Алексей Арбатов. Затем переходить к вопросам ограничения стратегических наступательных вооружений, но в одном пакете с вопросами противоракетной обороны и высокоточным оружием большой дальности. И только после этого переходить к вопросам ограничения ТЯО.

«И когда мы переходим к проблематике ограничений ТЯО, мы так или иначе выходим на вопросы сокращения обычных вооруженных сил, поскольку у тактического ядерного и обычного вооружений носители двойного назначения, — полагает академик Арбатов. — Но и эту проблему решать можно. Ее только нельзя решать наскоком».

По словам Алексея Арбатова, «здесь мы уже выходим на третьи страны — обладателей ядерного оружия, арсенал которых представлен в основном ракетами средней дальности. И с ними эти вопросы решать тоже надо».

На протяжении практически семи последних лет вопросами ограничения и сокращения стратегических наступательных вооружений и тактического ядерного оружия всерьез никто не занимался, подчеркивает собеседник «Газеты.Ru».

«По моему глубокому убеждению, такая пауза неоправданно затянулась, и пора возобновлять этот процесс», — убежден эксперт.