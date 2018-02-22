Война без конца: почему Украина свернула АТО

Киев меняет формат боевых действий против ополченцев Донбасса, завершив так называемую антитеррористическую операцию (АТО), начатую Украиной весной 2014 года. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью «Радио Свобода». Теперь с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками будет вестись операция Объединенных сил под управлением военного руководства страны.

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«Закон, который 20 февраля был подписан президентом Украины [Петром Порошенко], систематизирует задействование ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») для выполнения тех задач, которые они выполняли в АТО, и меняет формат основной операции.

Операция АТО будет завершена, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Она предполагает четкую систему управления, подчинение определенных сил и средств военному руководству,

Создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операции на территории Донецкой и Луганской областей», — заявил Муженко.

Речь идет о принятом Верховной радой 6 февраля и подписанном Порошенко законе «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», или, если проще, законе «о реинтеграции Донбасса».

Эксперты еще на этапе обсуждения указывали на опасность документа в части возможностей, которые получат ВСУ.

По сути, украинские военнослужащие получили неограниченные права.

Начальник украинского Генштаба высказался более лаконично. По его словам, изменение формата операции позволит более эффективно и в рамках правового поля задействовать военнослужащих.

Подписав закон, Порошенко на законодательном уровне признал Россию «страной-агрессором», получил возможность вводить в стране военное положение и применять вооруженные формирования на неопределенный срок. Кроме того, важным является положение, которое фактически исключает прямой диалог между Киевом с ДНР и ЛНР, поскольку последние признаются «оккупированными территориями», которые якобы контролируются Россией.

Все эти положения прямо противоречат минским соглашениям — краеугольному камню в урегулировании конфликта на востоке Украины. Киев сам поставил свою подпись под соглашениями, однако выполнять их Украина не спешит до сих пор.

В России принятие соответствующего закона и вовсе назвали практически односторонним выходом Киева из Минска-2. Однако на реализации договоренностей настаивают Берлин и Париж, которые наравне с Москвой являются гарантами урегулирования конфликта на основе данных соглашений.

От митингов — к действиям

Так называемая антитеррористическая операция началась в Донбассе 14 апреля 2014 года — именно в этот день исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о проведении АТО на востоке страны.

Однако и до этого ситуация в этом регионе была крайне нестабильной.

С конца февраля в Донецке и Луганске проходили митинги против результатов государственного переворота, который произошел в Киеве.

К апрелю ситуация обострилась — 6 апреля митингующие начали захватывать административные здания, а чуть позже Донецкая и Луганская народные республики провозгласили суверенитет от Киева.

На первом этапе конфликта мировые политики еще пытались не допустить масштабных сражений и кровопролития. 17 апреля — через три дня после объявления карательной операции против ополченцев — в Женеве прошли четырехсторонние переговоры по деэскалации конфликта на востоке Украины. В них приняли участие и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица, глава МИД России Сергей Лавров, американский госсекретарь Джон Керри и верховный представитель ЕС Кэтрин Эштон.

Стороны тогда договорились о разоружении и освобождении захваченных зданий. Киев же пообещал амнистию ополченцам, которые согласятся добровольно сдать оружие (кроме тех, кто совершил тяжкие преступления).

Однако к прекращению вооруженных столкновений эти договоренности так и не привели, а к лету 2014 года украинские силовики перешли от полицейских операций к полномасштабным боевым действиям, в ходе которых были задействованы бронетехника, артиллерия и боевая авиация.

И несмотря на обещание Петра Порошенко, что война на востоке страны завершится в течение нескольких часов, боевые действия той или иной интенсивности продолжаются до сих пор.

Тем же летом в зоне конфликта произошло событие, после которого стало понятно, что урегулировать ситуацию так просто уже не получится. 17 июля 2014 года в 16.20 по местному времени в небе над Донецкой областью потерпел крушение пассажирский Boeing 777 Малазийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстербама в Куала-Лумпур.

На борту лайнера находились 298 человек — все они погибли. Тогда же стороны конфликта обвинили друг друга в атаке на самолет. Расследование авиакатастрофы продолжается до сих пор, конечные результаты так и не представлены, а промежуточные итоги подвергаются сомнению как со стороны Донецка и Луганска, так и со стороны Москвы и Киева.

Тем не менее, крушение Boeing по сути обострило еще одну войну — дипломатическую. США, страны Евросоюза и ряд других ввели секторальные санкции против Москвы, снятие которых теперь увязывается с выполнением минских соглашений, реализация которых зависит, однако, не только от России, но и от политической воли Киева.

От Иловайска — к Минску

Тем временем украинские военные продолжали наступление на восток.

К августу 2014 года ВСУ взяли под свой контроль Славянск, Артемовск, Краматорск и Мариуполь. Ополченцы ДНР и ЛНР сумели отбить часть территорий, нанеся противнику существенные потери.

В середине августа развернулись бои за Иловайск, обернувшиеся первым крупным поражением ВСУ. Украинским силовикам удалось взять под контроль часть города, но позже они оказались в окружении сил ополчения. Военную ситуацию тогда называли «иловайским котлом».

К середине августа 2014 года украинские военные установили контроль над Славянском, Артемовском, Краматорском и Мариуполем. Но во время контрнаступления ополченцы ДНР и ЛНР смогли потеснить силовиков, которые в результате понесли существенные потери.

Только по официальным данным, которые приводят украинские СМИ, в этих событиях погибли, получили ранения или пропали без вести около тысячи военнослужащих ВСУ.

Ряд позиционных поражений, а также сам факт тактических ошибок, которые привели украинских военных в «котел», заставили Киев согласиться на переговоры. В итоге в сентябре того же года начался минский процесс, завершившийся подписанием первых минских соглашений. Стороны договорились о перемирии, отводе тяжелого вооружения на 15 км от линии соприкосновения, запрете боевой авиации, а также о выводе военной техники.

Тогда же Киев, Донецк и Луганск договорились о проведении в Донбассе местных выборов по украинским законам, децентрализации власти на Украине и присвоении отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса.

Первый «Минск» провалился. Режим прекращения огня не соблюдался практически ни дня, что давало сторонам возможность лишь накалять военную риторику, которая в итоге привела к новому обострению конфликта.

Из Минска в Дебальцево — и снова в Минск

Ситуация серьезно обострилась уже к январю 2015 года. 13 января был обстрелян автобус под Волновахой, 22 января артобстрелу подвергся Донецк,

возобновились бои за Донецкий аэропорт, который превратился в символическую высоту.

Боевые действия в зоне аэропорта велись и в 2014 году, и уже к декабрю того же года украинские силовики установили полный контроль над новым терминалом, ополченцы же удерживали старый терминал. 11 января 2015 года ВСУ начал обстрел позиций бойцов ДНР, а уже спустя два дня ополченцы перешли в контрнаступление.

Ожесточенные бои за аэропорт продолжались почти десять дней, пока 22 января Киев официально не признал, что полностью утратил контроль над ним. Украинские войска с тяжелыми потерями отступали на подготовленные позиции в сторону Песков и Авдеевки — пригородов Донецка.

23 января руководитель ДНР Александр Захарченко заявил о намерении наступать до границ Донецкой области, отказавшись от дальнейших переговоров о перемирии.

В результате наступления войск ДНР командование ВСУ допустило ряд тактических просчетов, и украинские военнослужащие угодили в ту же ловушку, что и летом 2014 года, оказавшись в окружении ополченцев в районе Дебальцева.

7 февраля ВСУ в результате боев оставили село Редкодуб, а уже 9 февраля ВСУ уходили из села Логвиново, через которое проходит трасса М103 из Артемовска в Дебальцево — именно по этой транспортной артерии осуществлялось обеспечение Вооруженных сил Украины. Силы десантных бригад ВСУ и Нацгвардии пытались отбить Логвиново, но успехов не достигли. Атаки ВСУ практически захлебнулись, после чего ДНР и ЛНР фактически объявили, что взяли украинских военнослужащих в кольцо.

Именно второе крупное поражение заставило Киев пойти на новые переговоры.

12 февраля 2015 года «нормандская четверка» (Россия, Германия, Франция и Украина) заключили вторые минские соглашения, которые предусматривали прекращение огня с 15 февраля 2015 года, отвод тяжелых вооружений и подтверждали все политические пункты первого минского протокола.

Именно эти договоренности сейчас являются единственным признанным международным сообществом механизмом урегулирования конфликта в Донбассе. Однако Киев не стремится выполнять свою часть соглашений (в частности, не соглашается на переговоры с ополченцами и не способствует проведению выборов на территориях, охваченных войной, кроме того, нет речи и о децентрализации власти и предоставлении особого статуса восточным районам страны). Параллельно Киев обвиняет Москву в невыполнении своей части соглашений. Украинские политики считают, что самопровозглашенные республики контролируются Россией, хотя конкретных доказательств своим словам привести не могут. Россия же неоднократно отвергала все обвинения своей вовлеченности во внутриукраинский конфликт.

Тем не менее 17 февраля бойцы ДНР вошли в Дебальцево и взяли большую часть города под свой контроль, захватив более сотни пленных. Генштаб ВСУ 18 февраля сообщил об успешном выводе почти 2,5 тыс. военнослужащих, а также 15 танков и 50 бронемашин пехоты. Президент Украины Петр Порошенко также заявил об успешном и организованном выводе подразделений добробатов и ВСУ, хотя очевидцы со стороны Киева рассказывали иную историю, по сути, обвинив командование ВСУ в панике и бегстве.

К локальным войнам и экологическим катастрофам

«Второй Минск» не принес долгожданного мира и прекращения огня в зоне конфликта, хотя и несколько упорядочил столкновения. Линии разграничения, обозначенные в договоренностях, с небольшими отклонениями соблюдались, а сами боевые действия стали носить локальный и позиционный характер.

Стороны обстреливали друг друга, но линии зон конфликта практически не пересекались. Так, летом 2016 году горячей точкой была «Донецкая дуга» — в районах Марьинки, Авдеевки и Песков. В декабре снова «отметился» район Дебальцева. Здесь локальные бои шли по «Светлодарской дуге».

К слову, стороны продолжали обвинять друг друга в применении военной техники, запрещенной минскими соглашениями.

В январе 2017 года бои в районах Макеевки и Авдеевки привели к тому, что Киев принял решение объявить блокаду Донбассу. 15 марта украинское правительство объявило о прекращении экономического сообщения с самопровозглашенными республиками. В результате угольная, металлургическая и коксохимическая отрасли Донбасса, а также электроэнергетика и железные дороги, которые ранее действовали в рамках единого социально-экономического комплекса, оказались разобщены. А повреждения на одном из энерговодов, который обеспечивал энергией Донецкую фильтровальную станцию, грозили настоящей экологической катастрофой не только Донебассу, но и прилегающим территориям как самой Украины, так и России. Тогда удалось договориться — и трагедии не произошло.

По оценке Нацбанка Украины, прямой ущерб от блокады Донбасса составил $1,8 млрд в 2017 году и $500 млн — за первые месяцы 2018 года.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, подводя итоги 2017 года, заявил о сокращении ВВП Украины на 1% в результате блокады.

12 февраля 2018 года по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между президентом Украины Петром Порошенко и российским лидером Владимиром Путиным. В ходе разговора Порошенко выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета Ан-148 в Московской области и предложил российской стороне свою помощь в расследовании причин катастрофы. Лидеры стран также обсудили выполнение минских соглашений и ситуацию с обменом пленными между Киевом и Донбассом.

По информации ООН, с начала конфликта в Донбассе погибли более 10 тыс. человек, более 23. тыс. получили ранения.