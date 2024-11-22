Ракеты ATACMS: дальность и другие характеристики, опасны ли они для России Главные характеристики дальнобойных ракет ATACMS, как Украина применяла их против России

Американские дальнобойные ракеты ATACMS Украина получила еще в 2023 году и с тех пор неоднократно применяла их в ходе боевых действий. Однако в конце 2024-го США, по всей видимости, дали Киеву «зеленый свет» на использование этого оружия для ударов вглубь российской территории. Об особенностях и возможностях ATACMS — в материале «Газеты.Ru».

Что такое ракеты ATACMS и какие у них характеристики

ATACMS (Army Tactical Missile System) — американская тактическая баллистическая ракета класса «земля-земля», созданная компанией Lockheed Martin для высокоточного поражения военных объектов. Это комплексная система, которая может применяться войсковыми частями в различных конфликтах, рассказал «Газете.Ru» главный конструктор Научно-производственной организации «Двина», военный эксперт Владимир Орлов. Стоимость одной ракеты составляет примерно $1,5 млн .

Разработка началась в 1982 году в рамках программы Joint Tactical Missile System (JTACMS). Создание ATACMS было продиктовано необходимостью замены устаревшей тактической системы MGM-52 Lance. На вооружение ее приняли в 1991 году. Баллистический снаряд использовали во время войны в Персидском заливе, а позже в ходе кампаний в Ираке и Афганистане.

Ракеты ATACMS существуют в двух вариантах: с фугасной и кассетной боевой частью. Именно кассетный вариант использовался для ударов в районе Севастополя [23 июня 2024 года], где погибли туристы. Эти ракеты являются противотактическими и движутся по баллистической траектории, что делает их относительно уязвимыми для систем ПВО. На протяжении конфликта наши системы ПВО неоднократно демонстрировали способность эффективно перехватывать такие цели. Владимир Орлов главный конструктор Научно-производственной организации «Двина», военный эксперт

Дальность ракеты ATACMS

Дальность полеты ракеты ATACMS зависит от модификации.

от 165 до 300 км дальность полета ATACMS

Максимальная дальность базовой модификации Block 1 (MGM-140A) — 165 км.

Современные модификации — Block 1A (MGM-140B) и ATACMS 2000 (MGM-164) — достигают дальности до 300 километров. Увеличить расстояние удалось благодаря уменьшению массы боевой части и совершенствованию аэродинамических характеристик ракеты.

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Остальные характеристики ракеты ATACMS

Скорость полета: до 1500 м/с (около 5400 км/ч).



до 1500 м/с (около 5400 км/ч). Длина: около 4 м.



около 4 м. Диаметр: 610 мм.



610 мм. Вес: около 1,7 т.



около 1,7 т. Вес боевой части: от 160 до 560 кг.



от 160 до 560 кг. Типы боевых частей: кассетная с суббоеприпасами и осколочно-фугасная.



кассетная с суббоеприпасами и осколочно-фугасная. Система наведения: инерциальная и спутниковая навигация (GPS).



инерциальная и спутниковая навигация (GPS). Круговое вероятное отклонение (КВО): 10–20 м.

Такая ракета летит к цели по полубаллистической траектории. На начальном этапе разгон происходит по траектории, характерной для баллистических ракет: она набирает высоту и скорость под действием мощного двигателя. В отличие от полностью баллистических систем дальнейший полет ATACMS проходит в управляемом режиме, за счет чего она может менять курс.

Ракета предназначена для уничтожения скоплений войск, командных пунктов, аэродромов, складов боеприпасов и других стратегически важных объектов. Она действует в любых погодных условиях и в любое время суток.

Ее хранят и перевозят в герметичном транспортно-пусковом контейнере, который снаряжается боеприпасом. Такой способ хранения надежно защищает ракеты от внешних факторов — влажности, пыли и механических повреждений.

Для запуска ракет ATACMS используются две основные системы:

M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS). Установка на гусеничном шасси, что обеспечивает высокую проходимость даже на сложной местности. Одновременно может нести и запускать до двух ракет ATACMS. Подходит для долгосрочного развертывания в полевых условиях.

M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Базируется на колесном шасси, благодаря этому установка легче и мобильнее. Может перевозить и запускать одну ракету ATACMS. Ключевые свойства: быстрое перемещение и оперативное реагирование.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Модификации ATACMS и новые разработки

Ранние версии ракеты — ATACMS Block 1 (MGM-140A) и ATACMS Block 1A (MGM-140B) и сегодня находятся на вооружении.

ATACMS Block 1 (MGM-140A)

Дальность: до 165 км.

Боевая часть: кассетная, содержит 950 суббоеприпасов M74.

Основная цель: поражение крупных площадных объектов, таких как аэродромы, склады боеприпасов и техника.

ATACMS Block 1A (MGM-140B)

Дальность: до 300 км.

Модификации: суббоеприпасы заменены на уменьшенную осколочно-фугасную боевую часть для увеличения дальности.

Преимущества: улучшенная система GPS-наведения.

Самыми современными версиями американских тактических ракет ATACMS остаются MGM-164 ATACMS 2000 и ATACMS 2000 MOD, которые предназначены для поражения целей на расстоянии до 300 километров. Основное отличие данных модификаций заключается в наличии усовершенствованной осколочно-фугасной боевой части, дополненной трехрежимным взрывателем.

ATACMS 2000 (MGM-164)

Дальность: до 300 км.

Боевая часть: осколочно-фугасная с трехрежимным взрывателем (контактный, замедленный, воздушный подрыв).

Преимущества: улучшенная аэродинамика и структура корпуса.

ATACMS 2000 MOD

Дальность: до 300 км.

Основа: модернизированные версии Block 1 и Block 1A с обновленной электроникой и повышенной надежностью.

В США ракеты ATACMS выпускали до 2007 года, за это время было произведено 3,7 тыс. ракет различных модификаций. Из них — 1650 единиц ATACMS Block 1; 610 единиц ATACMS Block 1A; 513 единиц ATACMS 2000. По словам военного эксперта Владимира Орлова, в данный момент Запад не производит такие ракеты, а расходует наработанные запасы.

«При этом американцы уже начали заниматься разработкой новой версии своей противотактической ракеты, которую также будут запускать с систем MLRS и HIMARS. Это — унифицированные боевые блоки, которые устанавливают на пусковые установки. Новые ракеты будет уже летать не на 300 км, а до 800 км, при этом обладая возможностью поражения движущихся объектов», — подчеркнул специалист.

ATACMS на вооружении ряда стран, среди которых — США, Бахрейн, Катар, Тайвань, ОАЭ, Южная Корея, Греция, Турция, Польша, Румыния и Украина. Последняя получила ракеты в 2023 году и применяла их для ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске.

Военные конфликты с применением ATACMS Война в Персидском заливе (1990–1991)



Конфликт начался с вторжения Ирака в Кувейт в августе 1990 года. США и их союзники, которые объединились в коалицию под эгидой ООН, развернули операцию «Буря в пустыне» в январе 1991 года. Целью стало освобождение Кувейта и нейтрализация военной угрозы со стороны режима Саддама Хусейна. Кампания включала масштабные воздушные удары и наземную операцию, в ходе которой ракеты ATACMS использовались для точечных ударов по иракским позициям.



Иракская кампания (2003–2011)



В 2003 году США и их союзники начали военную операцию «Иракская свобода», чтобы свергнуть режим Саддама Хусейна, которого обвиняли в разработке оружия массового уничтожения (которое впоследствии так и не обнаружили). Конфликт перерос в длительную оккупацию страны и борьбу с повстанческими группировками. ATACMS активно применяли для уничтожения ключевых военных объектов, складов оружия и позиций повстанцев.



Афганская кампания (2001–2021)



Война началась после терактов 11 сентября 2001 года, когда США вторглись в Афганистан для свержения режима Талибана (организация запрещена в России), укрывавшего террористов «Аль-Каиды» (организация запрещена в России). В этом конфликте ATACMS использовались для нанесения ударов по укрепленным позициям, пещерам и базам боевиков в труднодоступных районах.



ATACMS на Украине — опасны ли они для России

В 2023 году Украина впервые получила от США ATACMS в рамках ограниченных и секретных поставок. По оценкам, Киеву передали не более 20 ракет , оснащенных кассетной боевой частью. Белый дом официально подтвердил передачу Вооруженным силам Украины модификации ATACMS Block 1 с максимальной дальностью поражения до 165 километров.

Владимир Орлов отметил, что Украина активно применяет ракеты ATACMS уже достаточно давно, в частности — для ударов по Крыму (особенно по Севастополю), а также по Донецку, Луганску, Белгороду и Курску. По его словам, использование этого высокоточного оружия требует привлечения западных специалистов, поскольку украинские военные на данный момент не обладают достаточным уровнем подготовки для самостоятельного эффективного применения такого рода ракет.

При этом все дальнобойное оружие Запад передавал Украине при условии, что оно не будет использовано для ударов вглубь российской территории. Однако в середине ноября 2024 года газета The New York Times написала, что президент США Джо Байден снял это ограничение. Позднее эту информацию подтвердили в правительстве Германии.

21 ноября президент России Владимир Путин во время телеобращения заявил, что ВСУ использовали шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, а также другое западное дальнобойное оружие, для нанесения ударов по военным объектам в Брянской и Курской областях.