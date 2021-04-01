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Apple — 45: 10 культовых разработок компании

1 апреля 1976 года на свет появилась компания Apple, основанная Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Первые компьютеры бренда собирались вручную в гараже Джобса, и в то время никто из соучредителей не мог предположить, что уже в 2018 году капитализация «яблока» достигнет триллиона долларов.

Сейчас компания известна своими электронными устройствами, а также целой экосистемой из собственных сервисов, которыми пользуются миллионы людей по всему миру. Apple славится и преданным комьюнити, которое готово стоять в очередях за новинками, невзирая на высокие ценники.

Самые культовые разработки Apple, которая мощно повлияла на мир современной микроэлектроники, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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Стив Джобс, генеральный директор корпорации Apple Джон Скалли и Стив Возняк на презентации компьютера Apple IIc в Сан-Франциско, 1984 год Стив Джобс, генеральный директор корпорации Apple Джон Скалли и Стив Возняк на презентации компьютера Apple IIc в Сан-Франциско, 1984 год
<b>Apple 1 (1976)</b><br><br> Apple 1, разработанный Стивом Возняком, является первым компьютером компании и в принципе первым продуктом «яблочного» бренда. Изначально Возняк создавал его для личного пользования, но его другу и коллеге Стиву Джобсу пришла в голову идея продавать устройство массовому потребителю. Apple 1 продавался в виде полностью укомплектованных системных плат по цене в $666,66. Предполагается, что такая стоимость появилась неслучайно — якобы Возняку нравились повторяющиеся цифры, а еще изначально сооснователи Apple продавали компьютер в местный магазин за $500, а новая сумма отражала наценку в размере одной третьей от этой цены. На фото Apple 1 под номером 46 на аукционе в Германии <b>Apple 1 (1976)</b><br><br> Apple 1, разработанный Стивом Возняком, является первым компьютером компании и в принципе первым продуктом «яблочного» бренда. Изначально Возняк создавал его для личного пользования, но его другу и коллеге Стиву Джобсу пришла в голову идея продавать устройство массовому потребителю. Apple 1 продавался в виде полностью укомплектованных системных плат по цене в $666,66. Предполагается, что такая стоимость появилась неслучайно — якобы Возняку нравились повторяющиеся цифры, а еще изначально сооснователи Apple продавали компьютер в местный магазин за $500, а новая сумма отражала наценку в размере одной третьей от этой цены. На фото Apple 1 под номером 46 на аукционе в Германии
<b>Macintosh 128K (1984)</b><br><br> Первый персональный компьютер Apple семейства Macintosh, в комплекте с которым шли мышь и клавиатура. Именно эта модель презентовалась в культовой рекламе компании «1984», показанной во время «Супербоула» в 1984 году. На фото Стив Джобс с Apple Macintosh в 1985 году <b>Macintosh 128K (1984)</b><br><br> Первый персональный компьютер Apple семейства Macintosh, в комплекте с которым шли мышь и клавиатура. Именно эта модель презентовалась в культовой рекламе компании «1984», показанной во время «Супербоула» в 1984 году. На фото Стив Джобс с Apple Macintosh в 1985 году
<b>iBook (1999)</b><br><br> Это первый ноутбук Apple, ориентированный на массового потребителя. Позиционировался как устройство для учебы. Первый вариант «айбука» напоминал раковину моллюска, из-за чего получил название Clamshell. Впоследствии был вытеснен с рынка более современным MacBook. На фото Стив Джобс с iBook в руках в 1999 году <b>iBook (1999)</b><br><br> Это первый ноутбук Apple, ориентированный на массового потребителя. Позиционировался как устройство для учебы. Первый вариант «айбука» напоминал раковину моллюска, из-за чего получил название Clamshell. Впоследствии был вытеснен с рынка более современным MacBook. На фото Стив Джобс с iBook в руках в 1999 году
<b>iPod (2001)</b><br><br> Специально к выходу первого портативного плеера iPod Стив Джобс придумал слоган «1000 songs in your pocket» [1000 песен у Вас в кармане], что на те времена было очень внушительным количеством. iPod стал настоящей сенсацией в мире MP3-плееров и в дальнейшем получил несколько вариаций — Mini, Nano, Shuffle и Touch, каждая из которых имела свой уникальный дизайн. На фото Джобс во время презентации iPod в Купертино в 2001 году <b>iPod (2001)</b><br><br> Специально к выходу первого портативного плеера iPod Стив Джобс придумал слоган «1000 songs in your pocket» [1000 песен у Вас в кармане], что на те времена было очень внушительным количеством. iPod стал настоящей сенсацией в мире MP3-плееров и в дальнейшем получил несколько вариаций — Mini, Nano, Shuffle и Touch, каждая из которых имела свой уникальный дизайн. На фото Джобс во время презентации iPod в Купертино в 2001 году
<b>iTunes (2001)</b><br><br> До появления медиаплеера iTunes, специально разработанного Apple для собственных устройств, никто не мог убедить музыкальные лейблы, что люди когда-то будут платить за песни в интернете. Убедить получилось, платить теперь вынуждены многие. На фото реклама iTunes в фирменном магазине компании в Пало-Алто в 2003 году <b>iTunes (2001)</b><br><br> До появления медиаплеера iTunes, специально разработанного Apple для собственных устройств, никто не мог убедить музыкальные лейблы, что люди когда-то будут платить за песни в интернете. Убедить получилось, платить теперь вынуждены многие. На фото реклама iTunes в фирменном магазине компании в Пало-Алто в 2003 году
<b>Apple TV (2007)</b><br><br> В надежде доставить iTunes в каждую гостиную в 2007 году Apple представила Apple TV — приставку, подключающуюся к телевизору пользователя. Этот продукт все еще выпускается компанией, но имеет более современные функции, нежели самая первая модель — в частности, в 2017 году миру была представлена Apple TV 4K с поддержкой видео в формате 4К. На фото реклама приставки в фирменном магазине компании в Пало-Алто в 2007 году <b>Apple TV (2007)</b><br><br> В надежде доставить iTunes в каждую гостиную в 2007 году Apple представила Apple TV — приставку, подключающуюся к телевизору пользователя. Этот продукт все еще выпускается компанией, но имеет более современные функции, нежели самая первая модель — в частности, в 2017 году миру была представлена Apple TV 4K с поддержкой видео в формате 4К. На фото реклама приставки в фирменном магазине компании в Пало-Алто в 2007 году
<b>iPhone (2007)</b><br><br> Наверное, самый культовый продукт Apple, который до сих пор является визитной карточкой компании. Устройство с экраном с диагональю 3,5 дюйма на базе операционной системы iOS навсегда изменило рынок мобильных устройств и продолжает оказывать на него заметное влияние и по сей день. На фото Стив Джобс во время презентации первого &laquo;айфона&raquo; в 2007 году <b>iPhone (2007)</b><br><br> Наверное, самый культовый продукт Apple, который до сих пор является визитной карточкой компании. Устройство с экраном с диагональю 3,5 дюйма на базе операционной системы iOS навсегда изменило рынок мобильных устройств и продолжает оказывать на него заметное влияние и по сей день. На фото Стив Джобс во время презентации первого &laquo;айфона&raquo; в 2007 году
<b>App Store (2008)</b><br><br> Запуск магазина приложений App Store является одной из важных вех в истории компании. Сейчас App Store на пару с Google Play являются главными дистрибьюторами мобильных приложений для смартфонов по всему миру. Из-за политики компании у App Store нет ни одного конкурента в сфере распространения программ для iOS, и в ближайшее время вряд ли стоит ожидать их появления <b>App Store (2008)</b><br><br> Запуск магазина приложений App Store является одной из важных вех в истории компании. Сейчас App Store на пару с Google Play являются главными дистрибьюторами мобильных приложений для смартфонов по всему миру. Из-за политики компании у App Store нет ни одного конкурента в сфере распространения программ для iOS, и в ближайшее время вряд ли стоит ожидать их появления
<b>iPad (2010)</b><br><br> В 2010 году в магазинах появился «iPhone формата XL» — планшет iPad, который предложил потребителям новый форм-фактор мобильного устройства. Несмотря на то, что изначально iPad столкнулся с критикой и неприятием, спустя всего 80 дней после старта продаж Apple удалось реализовать 3 млн первых «яблочных» планшетов. На фото Стив Джобс во время презентации &laquo;айпада&raquo; в Сан-Франциско в 2010 году <b>iPad (2010)</b><br><br> В 2010 году в магазинах появился «iPhone формата XL» — планшет iPad, который предложил потребителям новый форм-фактор мобильного устройства. Несмотря на то, что изначально iPad столкнулся с критикой и неприятием, спустя всего 80 дней после старта продаж Apple удалось реализовать 3 млн первых «яблочных» планшетов. На фото Стив Джобс во время презентации &laquo;айпада&raquo; в Сан-Франциско в 2010 году
<b>Apple Watch (2015)</b><br><br> Несмотря на то что Apple не стала пионером в сфере смарт-часов, ее Apple Watch стали одним из самых ожидаемых устройств к моменту запуска. Это первый носимый гаджет компании, который и по сей день сохраняет свою актуальность <b>Apple Watch (2015)</b><br><br> Несмотря на то что Apple не стала пионером в сфере смарт-часов, ее Apple Watch стали одним из самых ожидаемых устройств к моменту запуска. Это первый носимый гаджет компании, который и по сей день сохраняет свою актуальность
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Стив Джобс, генеральный директор корпорации Apple Джон Скалли и Стив Возняк на презентации компьютера Apple IIc в Сан-Франциско, 1984 год
<b>Apple 1 (1976)</b><br><br> Apple 1, разработанный Стивом Возняком, является первым компьютером компании и в принципе первым продуктом «яблочного» бренда. Изначально Возняк создавал его для личного пользования, но его другу и коллеге Стиву Джобсу пришла в голову идея продавать устройство массовому потребителю. Apple 1 продавался в виде полностью укомплектованных системных плат по цене в $666,66. Предполагается, что такая стоимость появилась неслучайно — якобы Возняку нравились повторяющиеся цифры, а еще изначально сооснователи Apple продавали компьютер в местный магазин за $500, а новая сумма отражала наценку в размере одной третьей от этой цены. На фото Apple 1 под номером 46 на аукционе в Германии
<b>Macintosh 128K (1984)</b><br><br> Первый персональный компьютер Apple семейства Macintosh, в комплекте с которым шли мышь и клавиатура. Именно эта модель презентовалась в культовой рекламе компании «1984», показанной во время «Супербоула» в 1984 году. На фото Стив Джобс с Apple Macintosh в 1985 году
<b>iBook (1999)</b><br><br> Это первый ноутбук Apple, ориентированный на массового потребителя. Позиционировался как устройство для учебы. Первый вариант «айбука» напоминал раковину моллюска, из-за чего получил название Clamshell. Впоследствии был вытеснен с рынка более современным MacBook. На фото Стив Джобс с iBook в руках в 1999 году
<b>iPod (2001)</b><br><br> Специально к выходу первого портативного плеера iPod Стив Джобс придумал слоган «1000 songs in your pocket» [1000 песен у Вас в кармане], что на те времена было очень внушительным количеством. iPod стал настоящей сенсацией в мире MP3-плееров и в дальнейшем получил несколько вариаций — Mini, Nano, Shuffle и Touch, каждая из которых имела свой уникальный дизайн. На фото Джобс во время презентации iPod в Купертино в 2001 году
<b>iTunes (2001)</b><br><br> До появления медиаплеера iTunes, специально разработанного Apple для собственных устройств, никто не мог убедить музыкальные лейблы, что люди когда-то будут платить за песни в интернете. Убедить получилось, платить теперь вынуждены многие. На фото реклама iTunes в фирменном магазине компании в Пало-Алто в 2003 году
<b>Apple TV (2007)</b><br><br> В надежде доставить iTunes в каждую гостиную в 2007 году Apple представила Apple TV — приставку, подключающуюся к телевизору пользователя. Этот продукт все еще выпускается компанией, но имеет более современные функции, нежели самая первая модель — в частности, в 2017 году миру была представлена Apple TV 4K с поддержкой видео в формате 4К. На фото реклама приставки в фирменном магазине компании в Пало-Алто в 2007 году
<b>iPhone (2007)</b><br><br> Наверное, самый культовый продукт Apple, который до сих пор является визитной карточкой компании. Устройство с экраном с диагональю 3,5 дюйма на базе операционной системы iOS навсегда изменило рынок мобильных устройств и продолжает оказывать на него заметное влияние и по сей день. На фото Стив Джобс во время презентации первого «айфона» в 2007 году
<b>App Store (2008)</b><br><br> Запуск магазина приложений App Store является одной из важных вех в истории компании. Сейчас App Store на пару с Google Play являются главными дистрибьюторами мобильных приложений для смартфонов по всему миру. Из-за политики компании у App Store нет ни одного конкурента в сфере распространения программ для iOS, и в ближайшее время вряд ли стоит ожидать их появления
<b>iPad (2010)</b><br><br> В 2010 году в магазинах появился «iPhone формата XL» — планшет iPad, который предложил потребителям новый форм-фактор мобильного устройства. Несмотря на то, что изначально iPad столкнулся с критикой и неприятием, спустя всего 80 дней после старта продаж Apple удалось реализовать 3 млн первых «яблочных» планшетов. На фото Стив Джобс во время презентации «айпада» в Сан-Франциско в 2010 году
<b>Apple Watch (2015)</b><br><br> Несмотря на то что Apple не стала пионером в сфере смарт-часов, ее Apple Watch стали одним из самых ожидаемых устройств к моменту запуска. Это первый носимый гаджет компании, который и по сей день сохраняет свою актуальность
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