Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортажи   //   Технологии

«Отец Рунета»: Антону Носику исполнилось бы 55

3 июля 2021 года одному из «отцов» современного Рунета, талантливому медиаменеджеру и блогеру Антону Носику могло бы исполниться 55 лет. В ночь на 9 июля 2017 года его не стало — у Носика остановилось сердце во время отдыха на даче у друзей.

Носик родился в Москве в семье писателя Бориса Носика и филолога Виктории Молчановой. Он закончил 3-й Московский медицинский институт им. Н.А. Семашко (ныне Московский государственный медико-стоматологический университет), после чего в 1989 году отправился в Израиль заниматься журналистикой.

В 1997 году он вернулся на родину. Антон Носик запомнился сразу несколькими значимыми проектами — он участвовал в запуске «Вести.Ru», «Газета.Ru» и Lenta.Ru. Примерно в то же время Носик начал вести лекции в МГУ. Кроме того, он работал в агентстве SUP, которое стало новым владельцем сервиса LiveJournal (ЖЖ) — Носик считается одним из первых обладателей блога в Живом Журнале. Он был главным редактором портала BFM.ru и создателем справочного сайта WhoYOUgle. Также он учредил благотворительный фонд «Помоги.org», а в 2014 году запустил маркетинговое агентство «Мохнатый сыр». Благодаря всем своим начинаниям и успехам, многие заслуженно считают Антона Носика «отцом-основателем» русскоязычного интернета.

«Мои соболезнования в связи с безвременной кончиной Антона Носика. Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком. С его именем связано создание известных интернет-ресурсов и проектов, которые пользуются популярностью у людей самых разных поколений и убеждений. Он много успел. Светлая ему память», — сказал в 2017 году Дмитрий Медведев.

Антон Носик похоронен на Востряковском кладбище в Москве.

close
Антон Носик (1966 &mdash; 2017) Антон Носик (1966 &mdash; 2017)
Блогер Антон Носик во время марша памяти, посвященного годовщине гибели Бориса Немцова Блогер Антон Носик во время марша памяти, посвященного годовщине гибели Бориса Немцова
Блогер Антон Носик в Пресненском суде Москвы Блогер Антон Носик в Пресненском суде Москвы
Алексей Навальный и Антон Носик Алексей Навальный и Антон Носик
Антон Носик на вечере, посвященном 18-летию &laquo;Эха Москвы&raquo; Антон Носик на вечере, посвященном 18-летию &laquo;Эха Москвы&raquo;
Дмитрий Медведев беседует с Антоном Носиком на встрече с представителями интернет-сообщества в Российской государственной библиотеке для молодежи (РГБМ). В центре &mdash; гендиректор &laquo;Digital Access&raquo; Анна Знаменская Дмитрий Медведев беседует с Антоном Носиком на встрече с представителями интернет-сообщества в Российской государственной библиотеке для молодежи (РГБМ). В центре &mdash; гендиректор &laquo;Digital Access&raquo; Анна Знаменская
Антон Носик и Дмитрий Быков Антон Носик и Дмитрий Быков
Блогер Антон Носик в Пресненском суде Москвы Блогер Антон Носик в Пресненском суде Москвы
Антон Носик и Павел Дуров Антон Носик и Павел Дуров
Блогер Антон Носик и режиссер Константин Богомолов (слева направо) в ГУМе на презентации книги &laquo;Новые заветы&raquo; &mdash; сборника главных статей журнала &laquo;Русский пионер&raquo; Блогер Антон Носик и режиссер Константин Богомолов (слева направо) в ГУМе на презентации книги &laquo;Новые заветы&raquo; &mdash; сборника главных статей журнала &laquo;Русский пионер&raquo;
Церемония прощания с Антоном Носиком в Центральном доме литераторов в Москве, 11 июля 2017 года Церемония прощания с Антоном Носиком в Центральном доме литераторов в Москве, 11 июля 2017 года
Все фоторепортажи К первому кадру
Упал с другой планеты: 10 фактов об Илоне Маске
Упал с другой планеты: 10 фактов об Илоне Маске
Актер из «Полицейского с Рублевки» и «Чернобыля» умер в 32 года
Актер из «Полицейского с Рублевки» и «Чернобыля» умер в 32 года
Самые яркие цитаты Владимира Путина с «прямой линии»
Самые яркие цитаты Владимира Путина с «прямой линии»
Принцесса в «Затонувшем саду»: в Лондоне открыли памятник Диане
Принцесса в «Затонувшем саду»: в Лондоне открыли памятник Диане
Антон Носик (1966 — 2017)
Блогер Антон Носик во время марша памяти, посвященного годовщине гибели Бориса Немцова
Блогер Антон Носик в Пресненском суде Москвы
Алексей Навальный и Антон Носик
Антон Носик на вечере, посвященном 18-летию «Эха Москвы»
Дмитрий Медведев беседует с Антоном Носиком на встрече с представителями интернет-сообщества в Российской государственной библиотеке для молодежи (РГБМ). В центре — гендиректор «Digital Access» Анна Знаменская
Антон Носик и Дмитрий Быков
Блогер Антон Носик в Пресненском суде Москвы
Антон Носик и Павел Дуров
Блогер Антон Носик и режиссер Константин Богомолов (слева направо) в ГУМе на презентации книги «Новые заветы» — сборника главных статей журнала «Русский пионер»
Церемония прощания с Антоном Носиком в Центральном доме литераторов в Москве, 11 июля 2017 года
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Технологии /
Упал с другой планеты: 10 фактов об Илоне Маске
Упал с другой планеты: 10 фактов об Илоне Маске
10
Технологии /
Оружие, женщины, крипта: чем жил Джон Макафи
Оружие, женщины, крипта: чем жил Джон Макафи
15
Технологии /
Презентация Apple. Главное
Презентация Apple. Главное
21
Технологии /
Apple — 45: 10 культовых разработок компании
Apple — 45: 10 культовых разработок компании
11
Технологии /
Богатейшие люди мира по версии Bloomberg
Богатейшие люди мира по версии Bloomberg
11
Технологии /
MacBook на собственном чипе: что нового показала Apple
MacBook на собственном чипе: что нового показала Apple
10
Технологии /
Тиму Куку — 60
Тиму Куку — 60
11
Технологии /
Биллу Гейтсу — 65
Биллу Гейтсу — 65
13
Технологии /
Четыре новых iPhone: как прошла презентация Apple
Четыре новых iPhone: как прошла презентация Apple
17
Все фоторепортажи