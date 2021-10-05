10 лет назад умер Стив Джобс. Как он изменил мир

С момента смерти Стива Джобса прошло уже десять лет, но в СМИ и по сей день продолжают появляться новые подробности о его жизни. А новые модели iPhone, iPad и компьютеров Mac до сих пор создают тренды на рынке электроники.

Личность Джобса стала культовой, а сам он прославился как символ информационной революции, а для кого-то стал вечным символом общества потребления.

В 2003 году миллиардеру диагностировали рак поджелудочной железы. Стив Джобс умер 5 октября 2011 года в возрасте 56 лет.

История компании Apple и её создателя — в фотогалерее «Газеты.Ru».