05 октября 2021, 00:40
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10 лет назад умер Стив Джобс. Как он изменил мир
С момента смерти Стива Джобса прошло уже десять лет, но в СМИ и по сей день продолжают появляться новые подробности о его жизни. А новые модели iPhone, iPad и компьютеров Mac до сих пор создают тренды на рынке электроники.
Личность Джобса стала культовой, а сам он прославился как символ информационной революции, а для кого-то стал вечным символом общества потребления.
В 2003 году миллиардеру диагностировали рак поджелудочной железы. Стив Джобс умер 5 октября 2011 года в возрасте 56 лет.
История компании Apple и её создателя — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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Стив Джобс, 1984 год
Apple II был представлен в 1977 году на выставке West Coast Computer Faire и был одним из первых и наиболее успешных персональных компьютеров того времени. Apple II на протяжении жизненного цикла выходил в нескольких модификациях и продавался до 1990-х годов. Всего было произведено от 5 до 6 миллионов экземпляров компьютера.
Внешний вид Apple II сильно отличался от конкурентов: он органично смотрелся на офисном столе и обладал уникальными для того времени возможностями, включая цветной графический режим, воспроизведение звука, а также встроенный интерпретатор языка Basic. Apple II дал начало революции в области персональных компьютеров — это был компьютер для обычных людей, а не только для ценителей, ученых или инженеров.
24 января 1984 года на ежегодном собрании акционеров Apple Стив Джобс представил первый Macintosh. Выходу компьютера на рынок предшествовал рекламный ролик, снятый режиссером Ридли Скоттом с использованием мотивов романа Джорджа Оруэлла «1984». «Макинтош» задумывался как удобный и недорогой компьютер для рядового потребителя. Сейчас эта линейка известна как Mac.
В 1982 году Стив Джобс познакомился с Джоном Скалли, который на тот момент был президентом PepsiCo и прославился благодаря маркетинговой кампании Pepsi Challenge. Джобс был настолько впечатлен достижениями президента PepsiCo, что предложил ему возглавить Apple вместо себя, потому что совет директоров Apple считал, что Джобс слишком молод для управления созданной им же компании. Вместе с приглашением в Apple он произнес свою знаменитую фразу: «Ты хочешь продавать сладкую воду до конца своей жизни или пойти со мной и изменить мир?».
Старт продаж Macintosh Office, компьютера для офисов на основе оригинального Macintosh, был неудачным – Джобс считал цену в $2495 неоправданно высокой и требовал от Скалли снижения на $500. Кроме того он требовал переноса рекламного бюджета с Apple II на Macintosh.
Скалли считал, что снижение цены и пересмотр рекламного бюджета невозможен – это стало причиной вражды между Джобсом и Скалли, на сторону которого встал совет директоров и вынудил Джобса сложить полномочия руководителя подразделения Macintosh. Позже Джобс сам покинул Apple.
В 1986 году Стив Джобс выкупил компанию The Graphics Group у Джорджа Лукаса за $5 млн (около 365 млн руб.), которая была компьютерным подразделением Lucasfilm. Позже компанию переименуют в Pixar, и в 1991 году Джобс заключит с Disney контракт на производство трех полнометражных мультфильмов.
Ближе к премьере «Истории игрушек» Pixar была небольшой компанией с годовым доходом в $10 млн (около 729,4 млн руб.). Спустя десять дней после премьеры Pixar вышла на биржу — акции с начальной ценой $22 к середине первого дня продавались уже по $33. Стив Джобс, владеющий 80% Pixar, впервые стал миллиардером — благодаря Голливуду, а не компьютерам и Apple.
В 2006 году Walt Disney Pictures выкупила студию Pixar за $7,4 млрд (около 540 млрд руб.), а Стив Джобс стал крупнейшим акционером Walt Disney.
Стив Джобс познакомился с будущей женой Лорен Пауэлл в октябре 1989, когда читал лекцию в Стэнфордской школе бизнеса. Девушка сидела в первом ряду. В этот же день он подкараулил Лорен на стоянке и пригласил на свидание. С этого момента они оставались неразлучны до самой смерти Джобса. В браке родились трое детей – две девочки и один мальчик.
«Не укради музыку» — гласила надпись на стикере iPod, представленного 23 октября 2001 года. Плеер позиционировался как культовый аксессуар и стал таким — более ста тысяч iPod были проданы до конца 2001 года, а за 10 лет было реализовано более 300 миллионов устройств.
С выпуском iPod компания Apple стала крупным игроком музыкальной индустрии. Компания выпускала различные вариации плеера: с жестким диском и флеш-памятью, с возможностью воспроизведения видео, с сенсорным экраном и вообще без какого-либо дисплея, вариант, который был предложен Джобсом в ходе последовательной миниатюризации устройства и пользовался колоссальным спросом.
Феноменальный успех iPod заставил Джобса задуматься о том, что Apple обязательно нужно было занять место еще и на рынке мобильных телефонов
Джобс отказался от пластикового экрана, приняв решение заменить его на стекло. Первый iPhone был представлен в январе 2007 года. После этого журнал Time объявил смартфон Джобса изобретением года.
В сентябре 2021 года стало известно, что Apple продала два миллиарда iPhone по всему миру.
15 января 2008 года Стив Джобс достал MacBook Air из стандартного конверта для документов. Ноутбук позиционировался как самый тонкий в мире. MacBook Air первого поколения обладали только 13,3-дюймовым экраном. Эксперты хвалили устройство за дизайн, компактность, полноценную клавиатуру с подсветкой, дисплей и трекпад с мультитачем в качестве достоинств ноутбука, но в 2008 году критики нашли в гаджете больше недостатков, чем достоинств, выделяя несъемную батарею, лишь один USB-порт, слабую производительность, отсутствие Ethernet-порта и DVD-привода, жесткий диск в базовой конфигурации с незначительной емкостью и цену. Впрочем, это не помешало Apple MacBook Air со временем обрести статус культового ноутбука.
27 января 2010 года Стив Джобс представил iPad, который позиционировался как недостающее звено между смартфоном и компьютером. Несмотря на очевидный успех iPad и всей категории планшетов, мало кто остался доволен после презентации Apple — слушатели мало что поняли и не прочувствовали преимуществ подобных планшетов. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в свою очередь заявил, что будущее — за нетбуками с механической клавиатурой и стилусом, в то время как iPad — «хорошая читалка и не более».
Первый iPad поступил в продажу 3 апреля 2010 года, а к 2011 году было продано 15 миллионов устройств — по некоторым данным, это был самый успешный запуск потребительского продукта в истории.
Даже манера Джобса одеваться была новаторской. Он носил одну и ту же одежду — синие джинсы Levi’s, черная водолазка и кроссовки New Balance. Он говорил о том, что чем старше он становится, тем меньше вещей покупает, потому что покупки кажутся ему нелепыми.
У Стива Джобса был любимый автомобиль — серебристый Mercedes-Benz SL 55 AMG, на котором он разъезжал без номеров благодаря пробелам в законе. Так как, номерные знаки должны быть установлены не позднее полугода после приобретения нового автомобиля, Джобс договорился с автосалоном и каждые полгода получал новый серебристый Mercedes-Benz SL 55 AMG, а старый возвращал обратно. Автосалону это было на руку — впоследствии он выставлял на продажу автомобиль, принадлежавший самому Стиву Джобсу.
Дмитрий Медведев и Стив Джобс с iPhone четвертого поколения, 2010 год
В течение двух недель после смерти Стива Джобса официальный сайт Apple открывал страницу с именем и годами жизни основателя компании рядом с его черно-белым портретом. При нажатии на изображение показывался некролог: «Apple потеряла провидца и творческого гения, а мир потерял величайшего человека. Те из нас, кому посчастливилось знать Стива лично и работать рядом с ним, утратили близкого друга и наставника. Стив оставил после себя компанию, которую мог создать только он, и его дух всегда будет главной основой Apple».