Портал «Госуслуги» подвергся мощным кибератакам

Минцифры рассказало ТАСС о беспрецедентных по масштабу кибератаках которым подвергся портал «Госуслуги».

«Минцифры сталкивается с беспрецедентным масштабом кибератак. 26 февраля зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал госуслуг. Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности», — сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что данные пользователей портала находятся под надежной защитой. Однако пользователи могут столкнуться с перебоями в работе сервиса, добавили там.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о постоянных кибератаках на сайте Кремля.

До этого хакерская группировка Anonymous объявила РФ «кибервойну» из-за специальной военной операции на Украине, развязанной властями страны. О начале спецоперации 24 февраля заявил российский президент Владимир Путин. Киев в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой, ввел военное положение и объявил о всеобщей мобилизации. Многие страны и международные организации в свою очередь ввели против России санкции.