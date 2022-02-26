Песков рассказал о постоянных атаках на сайт Кремля

Администрация президента России наблюдает постоянные кибератаки на сайт Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Атаки идут постоянно. [Cайт] часто подвисает», — сказал представитель Кремля.

Ранее в Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ России заявили, что уровень угрозы кибератак в стране — критический.

25 февраля хакерская группировка Anonymous объявила РФ «кибервойну» в связи c событиями на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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