Аналитик оценил вероятность отключения России от глобального интернета

Отключение России от глобального интернета вызовет проблемы со связью мирового масштаба. Такое мнение выразил РИА «Новости» замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков.

«Глобальный интернет - это огромная компьютерная сеть, мы подключены к ней с помощью менее десятка узлов связи - в том числе на западной и на восточной границах. Свой трафик через нас проводят и другие страны, в том числе та же Япония. Выпадение «российского» куска создаст проблемы со связью мирового масштаба», — пояснил специалист.

По его словам, если подобное и произойдет, то продлится «очень недолго», и при этом российская инфраструктура пострадать не должна.

«За последние годы было много сделано, чтобы подготовиться к возможным сбоям. Были разорваны технологические связи с иностранными серверами, производителями инфраструктуры. У нас есть ГЛОНАСС, поэтому критического влияния на железную дорогу, управление полетами быть не должно. Базовые системы будут работать, сайт госуслуг, приложения банков и другие будут работать», — подчеркнул Пермяков.

В то же время, добавил он, рядовые пользователи могут потерять привычные сервисы и некоторые мессенджеры. Однако у россиян при этом есть возможность перейти, например, на китайские сервисы и мессенджеры, полагает Пермяков.

Ранее телеканал NBC сообщал, что спецслужбы США предлагают президенту Джо Байдену варианты проведения «атаки против России, среди вариантов — нарушить интернет-соединение в России, отключить электроснабжение и дестабилизировать работу железной дороги, чтобы «подорвать» способность России поддерживать свои военные операции на Украине.

Также американские спецслужбы отдельно рассматривают вариант «масштабной кибератаки» на российские ресурсы.