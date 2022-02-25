В ФСБ заявили, что уровень угрозы кибератак в России — критический

В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ заявили, что уровень угрозы кибератак в России — критический, сообщает «Интерфакс».
«Угроза кибератак на российские информационные ресурсы. Уровень угрозы: критический», — заявили в НКЦКИ.
Ранее группировка хакеров Anonymous объявила России «кибервойну» в связи с событиями на Украине.
В частности, хакеры взяли на себя ответственность за кибер-атаку на российский телеканал RT. На данный момент, на русскоязычную версию сайта невозможно попасть.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.
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