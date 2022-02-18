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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Белый дом обвинил Россию в недавних кибератаках на Украину

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Заместитель помощника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер заявила, что недавние кибератаки на украинские банки и сети Минобороны Украины могла организовать Россия. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

«Правительство США считает, что кибероператоры из России, вероятно, совершили атаки на украинское правительство, в том числе на военные и иные критически важные сети», — сказала она.

По ее словам, у США есть техническая информация, которая связывает инфраструктуру ГРУ с большим объемом данных, передававшихся на IP-адреса и домены на Украине.

Ранее американские власти предложили Киеву помощь в расследовании кибератак на сайты госструктур. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

Центр информбезопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты Министерства обороны, армии, государственных Приватбанка и Ощадбанка. В Приватбанке заявили об устранении последствий DDoS-атаки и возобновлении стабильной работы его систем, не исключив вероятность последующих атак.

В Киеве заявили, что к атакам причастна Россия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес России в связи с январскими кибератаками на сайты украинских госорганов.

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