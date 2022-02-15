Украинские специалисты «нашли» виновных в DDoS-атаках на Минобороны и банки

В Центре информационной безопасности Украины не исключили, что за DDoS-атакой на сайты Минобороны, Вооруженных сил и нескольких банков могла стоять Россия, передает ТАСС.

15 февраля перестали работать сайты украинского Минобороны, Вооруженных сил, а также «Приватбанка» и «Ощадбанка». Как сообщили в «Приватбанке», технические проблемы возникли в авторизации клиентов, а при звонках в контакт-центр включается звуковое сообщение о перебоях в работе организации из-за «нестабильной работы каналов связи».

На странице «Ощадбанка» в Facebook было опубликовано сообщение о сбоях в работе мобильного приложения и электронных сервисов банка. С чем именно связан сбой, не уточняется, однако специалисты обоих банков уже работают над устранением проблем.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил о DDoS-атаке на его официальный сайт, обвинив в этом российских хакеров. Также в ночь с 13 на 14 января была заблокирована работа веб-сайтов правительства Украины, сайты МИДа, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Минзащиты окружающей среды и Госказначейства.