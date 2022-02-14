Названа стоимость раскрытия точного местоположения любого россиянина

Услуга по «пробиву» данных на черном рынке о точном местоположении любого россиянина стоит примерно 8 тыс. руб., рассказал в интервью «Газете.Ru» основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

По его словам, эта услуга на нелегальном рынке «пробива» называется разовым определением местоположение абонента («вспышка»). Установление всех телефонов клиента, привязанных к картам/счетам по паспортным данным стоит от 15 тыс. руб., отметил специалист в интервью.

«Детализация звонков и СМС абонента за месяц — от 5 тыс. до 30 тыс. руб. в зависимости от оператора. Получение данных абонента по номеру его мобильного телефона – от 1 тыс. руб.», — добавил он.

Оганесян рассказал, что «пробив» по системе «Розыск-Магистраль», то есть фиксация передвижения на самолетах, поездах, автобусах, паромах, стоит от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. за запись. Поиск по АС «Российский паспорт» (данные по всем выданным внутренним и заграничным паспортам) — обойдется в сумму от 900 до 1,5 тыс. руб. за один запрос.

По системе «Рубеж» (пересечение границы России в любом месте и на любом транспорте) — от 3 тыс. руб. за один запрос, уточнил Ашот Оганесян, опираясь на последние данные по утечкам.

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