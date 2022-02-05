Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В США заявили о сближении России и Китая после встречи Путина и Си Цзиньпина 00:59
Даниил Медведев: больше никакого тенниса 00:50
Пентагон сообщил новые подробности о прошлогоднем теракте в аэропорту Кабула 00:46
Российский игрок в мини-футбол Шаяхметов об украинских болельщиках: может, она... 00:37
Житель Турции 78 раз сдавал тесты на COVID-19 — все они оказались... 00:27
Пожар в российском посольстве на Филиппинах потушен 00:23
Экс-тренер сборной России о кричалках украинских болельщиков: глупость и бескультурье 00:14
Рим призвал НАТО избегать мер, которые усилят напряженность 00:04
Кубинец устроил драку в магазине в Балашихе из-за двух бутылок водки 00:02
Определился соперник сборной России в финале чемпионата Европы... 04.02.2022, 23:57

Трамп объяснил падение популярности Facebook

Трамп связал сокращение пользователей Facebook с усталостью от предвзятых соцсетей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Eduardo Munoz/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, почему популярность социальной сети Facebook падает. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению экс-главы Белого дома, уменьшение аудитории связано с усталостью людей от предвзятых соцсетей.

«Большие новости, что впервые сократилось ежедневное число пользователей Facebook, люди устали от предвзятых соцсетей вроде Twitter и Facebook, и статистика подтверждает это!» — отметил Трамп.

На этой неделе акции компании Meta (ранее Facebook) обвалились на 26% в ходе торгов в США после того, как был опубликован отчет о первом в истории сокращении аудитории Facebook.

В октябре прошлого года глава Facebook Марк Цукерберг объявил о переименовании компании, которую назвали Meta. Он отмечал, что создание метавселенной многое значит для Facebook, именно поэтому он принял решение переименовать компанию.

По задумке Цукерберга, метавселенная будет представлять собой виртуальный мир, в котором люди «будут жить». Он заявил, что ее главная цель — помогать людям общаться и быть всегда рядом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть