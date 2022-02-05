Трамп объяснил падение популярности Facebook

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, почему популярность социальной сети Facebook падает. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению экс-главы Белого дома, уменьшение аудитории связано с усталостью людей от предвзятых соцсетей.

«Большие новости, что впервые сократилось ежедневное число пользователей Facebook, люди устали от предвзятых соцсетей вроде Twitter и Facebook, и статистика подтверждает это!» — отметил Трамп.

На этой неделе акции компании Meta (ранее Facebook) обвалились на 26% в ходе торгов в США после того, как был опубликован отчет о первом в истории сокращении аудитории Facebook.

В октябре прошлого года глава Facebook Марк Цукерберг объявил о переименовании компании, которую назвали Meta. Он отмечал, что создание метавселенной многое значит для Facebook, именно поэтому он принял решение переименовать компанию.

По задумке Цукерберга, метавселенная будет представлять собой виртуальный мир, в котором люди «будут жить». Он заявил, что ее главная цель — помогать людям общаться и быть всегда рядом.