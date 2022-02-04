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Компания Meta введет систему личных границ после «изнасилования» аватара женщины

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Depositphotos

Компания Meta введет систему по защите «личных границ» пользователей в метавселенной после сообщений об «изнасиловании» аватара женщины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Система соблюдения «личных границ» будет создавать ощущение, что между аватарами в сервисах дистанция примерно 1,2 метра, которую нельзя будет нарушить, отметили в компании.

Ранее одна из пользовательниц онлайн-игры Horizon Venues компании Meta рассказала, что подверглась виртуальному сексуальному насилию в сервисе. По ее словам, несколько аватаров с мужскими голосами касались ее аватара в разных частях тела и в это время делали скриншоты.

До этого сообщалось, что основатель Meta Марк Цукерберг выбыл из топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes. Теперь он занимает 12-ю строчку списка.

В ноябре 2021 года Цукерберг занимал третье место в рейтинге, тогда его состояние оценивалось в $134,5 млрд. Однако на открытии торгов в США произошел обвал акций Meta более чем на 25%, из-за этого Цукерберг потерял $27 млрд.

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