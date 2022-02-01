Gucci создала замену уродливому чехлу от Apple

Модный дом Gucci создал чехол «Офидия» для наушников Apple AirPods Max, пишет портал 9to5Mac.

Отмечается, что «Офидия» — более современный и дизайнерски продуманный чехол, чем оригинальная версия. Стоит изделие $980 [75 тыс. рублей].

Аксессуар создан из неопрена и вискозы. В нем присутствуют детали из кожи, застежка с золотым логотипом «GG» и даже регулируемый плечевой ремень. Пользователь сможет носить AirPods Max как сумку.

Остается неясным, есть ли в чехле от Gucci магниты, которые используются для перевода AirPods Max в спящий режим для избежания разряда батареи. Если их нет, то пользователю придется заряжать AirPods Max каждые 20 часов.

AirPods Max были представлены в 2020 году в качестве первых накладных беспроводных наушников Apple. Тогда же был анонсирован фирменный смарт-чехол, который не понравился некоторым пользователям из-за странного внешнего вида.

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