Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
УАЗ может сократить модельный ряд 17:32
Подлинник Врубеля выставили на продажу в соцсети 17:31
Украина завершила испытания своего «главного оружия» 17:31
Верка Сердючка спела со сцены песню о Бандере 17:23
В Германии заявили о необходимости для Запада «построить мост»... 17:23
В Kaspersky рассказали, сколько стоит персональная информация россиян в даркнете 17:14
Самбурская рассказала, как заразилась «омикроном» 17:13
Китай предложил решение для ситуации с Украиной 17:11
Издание Foreign Affairs рассказало, чего Путин хочет от Украины на самом деле 17:10
Врач назвал редкий синдром «омикрона» 17:03

Девушку завербовали в наркокартель в мультиплеере GTA

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Rockstar

Мексиканский наркокартель завербовал американку через мультиплеер GTA Online и отправил в Мексику. Об этом сообщает портал The Sun.

Машина Алиссы Наварро была остановлена на границе с Аризоной сотрудниками таможни. В ходе досмотра пограничники обнаружили почти 60 кг метамфетамина в топливном баке автомобиля.

После этого женщина сразу призналась, что играла в GTA Online с мужчиной по имени Джордж. Он пригласил Наварро продолжить общаться в Snapchat, где предложил заработать несколько тысяч долларов.

По ее словам, мужчина дал ей задание переправить электронику через границу США и Мексики. Наварро было приказано встретиться с человеком по имени Альфредо в Мексике, который дал ей ключи от джипа. Он посоветовал ей заправить бак на определенных заправочных станциях по пути обратно в США.

GTA: Online — это многопользовательская игра, которая вышла в 2013 году в качестве дополнения к GTA V.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что будущая часть GTA может разочаровать игроков.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть