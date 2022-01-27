Девушку завербовали в наркокартель в мультиплеере GTA

Мексиканский наркокартель завербовал американку через мультиплеер GTA Online и отправил в Мексику. Об этом сообщает портал The Sun.

Машина Алиссы Наварро была остановлена на границе с Аризоной сотрудниками таможни. В ходе досмотра пограничники обнаружили почти 60 кг метамфетамина в топливном баке автомобиля.

После этого женщина сразу призналась, что играла в GTA Online с мужчиной по имени Джордж. Он пригласил Наварро продолжить общаться в Snapchat, где предложил заработать несколько тысяч долларов.

По ее словам, мужчина дал ей задание переправить электронику через границу США и Мексики. Наварро было приказано встретиться с человеком по имени Альфредо в Мексике, который дал ей ключи от джипа. Он посоветовал ей заправить бак на определенных заправочных станциях по пути обратно в США.

GTA: Online — это многопользовательская игра, которая вышла в 2013 году в качестве дополнения к GTA V.

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