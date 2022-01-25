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Соцсети предложили штрафовать за игнорирование жалоб пользователей

«Известия»: соцсети предложили привлекать к ответственности за игнорирование жалоб пользователей

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Научно-технический центр ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, предложил привлекать социальные сети к ответственности за ненадлежащее и несвоевременное реагирование на жалобы пользователей. Об этом сообщает газета «Известия».

«Данные изменения приведут к усилению роли пользовательских жалоб в деятельности интернет-платформ на территории Российской Федерации и инициируют привлечение граждан к участию в блокировке противоправного контента», — пояснили в ГРЧЦ.

По закону, социальные сети должны не допускать, чтобы их площадки использовались для уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную тайну, а также для распространения публичных призывов к террористической деятельности и другого противоправного контента. Однако, отметили в центре, не предусмотрена их ответственность за несвоевременную реакцию на жалобу или ее игнорирование.

В Роскомнадзоре поддержали инициативу, заявляя, что администрации соцсетей «должны понимать, что на них лежит большая ответственность за распространяемую информацию».

«Особенно если доступ к информации имеют дети и подростки», — подчеркнули в ведомстве.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в комментарии изданию отметил, что предложение готовы обсудить в российском парламенте.

Ранее директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин рассказал, что коммуникация с гражданами в социальных сетях находится на особом контроле у глав регионов и правительства России.

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