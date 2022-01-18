Россияне смогут зайти на «Госуслуги» по биометрии

Минцифры заключило с «Ростелекомом» договор на интеграцию сайта «Госуслуг» с государственной информационной системой «Единая биометрическая система». Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве.

Соглашение, по данным издания, было подписано 30 декабря 2021 года. По приведенным газетой данным госзакупок, работы должны быть закончены к 5 декабря. Сумма контракта составила 1,2 млрд рублей.

Интеграция позволит пользователям заходить на портал при помощи биометрических данных, пояснили в издании. Кроме того, граждане смогут сдавать биометрию (лицо и голос) через мобильное приложение сервиса.

Источник в правительстве заявил «Коммерсанту», что после завершения работ Минцифры собирается стимулировать граждан сдавать биометрические данные. При этом могут использоваться ограничения. Например, не сдавшим биометрию могут заблокировать получение части госуслуг онлайн, добавил он.

В декабре прошлого года российский президент Владимир Путин подписал закон о создании Единой госсистемы биометрии. Жители страны смогут самостоятельно размещать в системе свои данные. Но для этого необходимо использовать доверенное ПО.

В середине октября онлайн-сервис SuperJob провел опрос среди россиян. Специалисты опросили 2,5 тыс. совершеннолетних граждан. Исследование показало, что каждому восьмому жителю страны (13%) предлагали сдать биометрические данные. Зачастую такую услугу предлагали банки. Лишь треть россиян согласились на процедуру. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».