Евросоюз начал учения по кибербезопасности с имитированной атаки на вымышленную финскую энергетическую компанию. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Учения начались в тот же день, когда Украина стала жертвой реальной кибератаки, в результате которой было отключено около 70 правительственных веб-сайтов. Они продлятся шесть недель и завершатся во время встречи министров иностранных дел ЕС в конце февраля.

Целью учений является стресс-тестирование устойчивости европейских систем, укрепление готовности и сотрудничества между государствами-членами, а также повышение эффективности совместного реагирования.

Упомянутая атака на сайты украинских министерств и ведомств произошла утром 14 января. На главных страницах сайтов была размещена заглушка на русском, польском и украинском языках, в которой сообщалось, что все личные данные того, кто зашел на этот сайт, «загружены в общую сеть», а данные на компьютере «уничтожаются, восстановить их невозможно».

Соединенные Штаты предложили Украине помощь в расследовании и восстановлении после кибератак.

Аналитик американской компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист предполагает, что страну могут ожидать гораздо более крупные атаки, которые оставят украинцев без тепла, света и денег.

Глава Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что Россия крайне высокой вероятностью стоит за атаками на сайты украинского правительства.