SpaceX запустила украинский природоохранный спутник

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, вывела на орбиту украинский спутник «Сич-2-30» с помощью ракеты-носителя Falcon-9. Трансляция запуска велась на Youtube-канале компании.

Впечатлениями от увиденного поделился в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Убежден, что трансляцию запуска смотрели тысячи украинцев. Я тоже затаив дыхание следил онлайн, как ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартует с мыса Канаверал в США с нашим космическим аппаратом, как отделяется первая ступень, и не сдерживал радости, когда стало ясно, что запуск прошел успешно», — написал он.

Старт состоялся в 18.26 по московскому времени. Подняв аппарат на нужную высоту, многоразовый Falcon-9 благополучно вернулся на Землю.

«Сич-2-30» — гражданский спутник. Он предназначен для мониторинга за использованием лесных и водных ресурсов, а также ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее «Известия» написали, что Минцифры, Роскомнадзор и Минэкономразвития планируют к 1 марта рассмотреть вопрос об отказе использования иностранных спутников связи и перехода только на российские аппараты.