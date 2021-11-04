Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Глушаков о должности Реброва в «Спартаке»: это такая прокладка 02:52
Россия предостерегла от попыток возложить вину за противоречия в БиГ... 02:47
Пассажиры поезда в Эстонии рассказали о пьяных солдат НАТО, которых тошнило... 02:47
Правительство нашло способы борьбы с суррогатным алкоголем 02:45
В Подмосковье Mercedes на пешеходном переходе сбил женщину с детьми и... 02:37
Водителям назвали грузы, за провоз которых грозит штраф 02:24
«Больно смотреть»: Глушаков о «Спартаке» 02:23
В Positive Technologies прокомментировали ограничения от Минторга США 02:18
Карпин был замечен танцующим на вечеринке в Ростове 02:05
Парковки в Москве три дня будут бесплатными 02:03

Обойти комиссию Apple создателям контента предложил Facebook

close
100%
Depositphotos

Глава компании Марк Цукерберг, которой принадлежит социальная сеть Facebook, заявил, что позволит создателям контента обходить комиссию Apple с помощью настраиваемых ссылок подписки и других инструментов.

По словам Цукеберга, в компании заняты тем, чтобы открыть создателям контента возможности зарабатывать на своей работе. Он уверен, что комиссия в 30%, которую берет Apple за транзакции, затрудняет этот процесс. Компания обновит продукт подписок так, чтобы авторы смогли зарабатывать больше.

Facebook запускает рекламную ссылку для авторов, предлагающих подписку для пользователей, тогда создатель контента получит себе все заработанные деньги за вычетом налогов.

Оплата по таким ссылкам будет проходить с использованием Facebook Pay. Авторы смогут загружать электронные адреса подписчиков и получать плату за новых подписчиков в рамках бонусной программы.

Ранее бывший глава и один из основателей Google Эрик Шмидт заявил, что давно ждал анонса проекта, подобного метавселенной Марка Цукерберга. Однако он скептически отозвался о планах Facebook преуспеть в этой виртуальной площадке.

«Я надеюсь на замечательные инновации в создании метавселенной. Я ждал этого около 30 лет. Построит ли ее Facebook, я не знаю», — отметил он. По мнению бизнесмена, планы создать виртуальный мир, в котором люди смогут общаться, работать и играть, потребуют немало лет для реализации задуманного.

Шмидт также добавил, что продолжит называть компанию Facebook, а не Meta. Он сравнил это с тем, как все продолжают говорить Google, а не Alphabet. Он также опасается, что метавселенная может привести к тому, что люди начнут отказываться от реальной жизни в пользу виртуального мира.

«Газета.Ru» также писала, как глава Meta Марк Цукерберг объявил о разработке искусственной робокожи, после чего в сети снова начали активно распространяться шутки о внеземном происхождении миллиардера.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть