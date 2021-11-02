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На видеохостинге YouTube заблокировали канал СК Белоруссии

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Depositphotos

Сервис видеохостинга YouTube заблокировал официальный канал Следственного комитета Белоруссии. При попытке открыть канал ведомства по старому адресу выдается ошибка.

«Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube», — отображается надпись при открытии YouTube-канала.

Как уточнила БелТА официальный представитель ведомства Юлия Гончарова, аккаунт Google отключили «в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций». Профиль СК по ее словам, восстановить не получится.

«На канале находились сотни видеоматериалов, некоторые имели более миллиона просмотров», — добавила она.

Остальные ресурсы СК Белоруссии будут продолжать работу в обычном режиме. На YouTube-канале ведомства до блокировки было свыше 20 тыс. подписчиков.

Ранее Facebook заблокировал страницу основателя Gulagu.net.

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