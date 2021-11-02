На видеохостинге YouTube заблокировали канал СК Белоруссии

Сервис видеохостинга YouTube заблокировал официальный канал Следственного комитета Белоруссии. При попытке открыть канал ведомства по старому адресу выдается ошибка.

«Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube», — отображается надпись при открытии YouTube-канала.

Как уточнила БелТА официальный представитель ведомства Юлия Гончарова, аккаунт Google отключили «в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций». Профиль СК по ее словам, восстановить не получится.

«На канале находились сотни видеоматериалов, некоторые имели более миллиона просмотров», — добавила она.

Остальные ресурсы СК Белоруссии будут продолжать работу в обычном режиме. На YouTube-канале ведомства до блокировки было свыше 20 тыс. подписчиков.

Ранее Facebook заблокировал страницу основателя Gulagu.net.