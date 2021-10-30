Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Эксперт по кибербезопасности Куценко предупредил об активности мошенников... 18:22
В Московском музее пропал рисунок художника Янкилевского 18:18
В Москве мужчина час сидел на вышке ЛЭП по неизвестным причинам 18:17
Глава «Молдовагаза» рассказал, как прошли переговоры... 18:16
В «Эвертоне» отреагировали на информацию об интересе к Головину 17:56
Washigton Examiner: Германия сближается с Россией, отдаляясь от НАТО 17:55
Путин обратился к «Большой двадцатке» с просьбой нормализовать денежно-кредитную... 17:55
Зюганов заявил, что КПРФ поручено разобраться в ситуации с Рашкиным 17:49
Болельщики «Спартака» потребовали у Федуна продать клуб 17:44
В Подмосковье девочку спасли от педофила благодаря умным часам 17:28

Раскрыт план Facebook по привлечению детей в соцсеть

close
100%
Depositphotos

После новой утечки внутренних документов Facebook стало известно, что компания готовилась к созданию контента для шестилетних детей. Об этом сообщает издание Forbes.

Издание приводит выдержки из поста, размещенного в апреле во внутреннем блоге американской компании. Тогда в публикации говорилось, что корпорация ищет работников для дальнейшего пересмотра полного спектра продуктов для детей в возрасте от 6 до 9 лет и от 10 до 12 лет.

Сейчас Facebook сосредоточен на создании продуктов, ориентированных на детей в возрасте от 13 лет.

Пост в Facebook был размещен с заголовком «Интернет не был создан с расчетом на молодежь, но скоро мы это изменим».

Среди целей и проектов, перечисленных в блоге Facebook, было исследование роли цифрового опыта в уходе за детьми.

Ранее стало известно, что основатель Марк Цукерберг переименовал Facebook в Meta.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть