Раскрыт план Facebook по привлечению детей в соцсеть

После новой утечки внутренних документов Facebook стало известно, что компания готовилась к созданию контента для шестилетних детей. Об этом сообщает издание Forbes.

Издание приводит выдержки из поста, размещенного в апреле во внутреннем блоге американской компании. Тогда в публикации говорилось, что корпорация ищет работников для дальнейшего пересмотра полного спектра продуктов для детей в возрасте от 6 до 9 лет и от 10 до 12 лет.

Сейчас Facebook сосредоточен на создании продуктов, ориентированных на детей в возрасте от 13 лет.

Пост в Facebook был размещен с заголовком «Интернет не был создан с расчетом на молодежь, но скоро мы это изменим».

Среди целей и проектов, перечисленных в блоге Facebook, было исследование роли цифрового опыта в уходе за детьми.

Ранее стало известно, что основатель Марк Цукерберг переименовал Facebook в Meta.