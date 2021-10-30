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Глава Росфинмониторинга рассказал о финансировании терроризма через компьютерные игры

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Depositphotos

Финансирование терроризма происходит в том числе и через компьютерные сетевые игры. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает РИА «Новости».

Как заявил руководитель службы, для этого используются внутриигровые валюты (виртуальные валюты — «Газета.Ru»).

«Это сегодня пошла такая система — внутриигровая валюта называется, когда в интернете играют в стрелялки, условно говоря, и вместо расчtтов за оружие, за игрока идtт оплата террористам, — сказал он.

Чиханчин отметил, что это является серьезной проблемой.

«Мы сейчас как раз пытаемся построить модель поведения террориста, совместно с ФСБ выстраиваем», — продолжил он.

Глава ведомства также указал, что в настоящее время имеется две проблемы — это террористы-одиночки, у которых есть новая система финансирования, и молодежные движения, имеющие новый инструментарий для финансовых операций.

Кроме того, Чиханчин на встрече с главой государства сообщил, что Росфинмониторинг пресек финансовую деятельность свыше 15 тысяч террористов, из них около 850 — это иностранные граждане.

Ранее Росфинмониторинг предложил ввести механизм внесудебного временного приостановления операций, которые могут быть направлены на финансирование экстремизма и терроризма.

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