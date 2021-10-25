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FT: Facebook разрешал политикам нарушать правила соцсети

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Thibault Camus/AP

Руководители корпорации Facebook вмешивались в работу одноименной социальной сети, чтобы дать политикам привилегии при публикации постов, тем самым нарушая собственные же правила. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на расследование The Facebook Papers, основанное на показаниях экс-сотрудницы компании Фрэнсис Хауген.

По данным издания, руководство компании вмешивалось в работу соцсети, чтобы дать американским политикам и звездам публиковать любые посты, без ограничений. Например, их включали в так называемые белые списки Facebook, которые дают возможность игнорировать пользователю часть правил социальной сети, а также избежать модерации публикаций.

В публикации отмечается, что прямым нарушением собственных правил занимался и основатель компании Facebook.

В документах «досье» отмечается, что руководство компании в некоторых случаях принимало окончательное решение о том, нарушает ли та или иная публикация пользователя правила соцсети или добивались отмены ранее принятых решений об удалении проблемных постов.

Поступающие предложения со стороны сотрудников Facebook о необходимости оградить модераторов от давления руководства и о создании независимой комиссии по внутреннему надзору пока игнорируются.

Ранее бывший менеджер Facebook Фрэнсис Хауген заявила, что социальная сеть угрожает детям, но ставит прибыль выше пользователей, а произошедший накануне сбой дал пять часов безопасности для девочек и женщин.

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