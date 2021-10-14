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Экс-советник Путина: россияне даже во время секса смотрят в смартфон

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Экс-советник президента России Владимира Путина по развитию интернета, IT-предприниматель Герман Клименко заявил в эфире радио «Говорит Москва», что россияне гораздо больше проводят времени в смартфоне, чем показывают исследования.

Таким образом он отреагировал на данные компании App Annie о том, что за последние три месяца жители России в среднем проводили в смартфоне по 4,3 часа в день. «Маловато. Надо еще больше. Скорее всего, ошибка в подсчетах», — уверен эксперт.

По словам Клименко, это становится ясно, если посмотреть, как живут школьники и как в целом смартфон стал важной частью деятельности людей.

«Сейчас люди, простите, даже во время секса смотрят в смартфон. Обратите внимание: семьи сидят и смотрят в смартфон», — пояснил бизнесмен.

Он отметил, что люди даже внутри семей и друзей общаются друг с другом через смартфон и активно фотографируют все свои действия. «Это становится новым стандартом», — объяснил Клименко. Предприниматель заключил, что смартфон для современного человека, как одежда — так же жизненно необходим.

Ранее сообщалось, что в России продажи смартфонов в третьем квартале 2021 года выросли на 30% по сравнению с предыдущим периодом. Эксперты связали такой рост с социальными выплатами родителям на детей, пенсионерам и военнослужащим.

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