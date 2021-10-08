В Telegram начали тестировать «спонсируемые сообщения»

Telegram начал тестировать функцию спонсируемых сообщений, упоминание об этом размещено на официальной платформе перевода популярного мессенджера.

«Рекламные сообщения в настоящее время работают в тестовом режиме. Как только они будут полностью запущены и позволят Telegram покрыть основные расходы, мы начнем делиться доходами от рекламы с владельцами публичных каналов, в которых выводятся рекламные сообщения», — уточняют в тексте Telegram.

В Telegram разъяснили, что при использовании «спонсируемых сообщений» личные данные пользователей не будут собираться и анализироваться для показа рекламы. В результате все подписчики одного и того же канала в мессенджере увидят одинаковый рекламный текст, без каких-либо различий и разбивки на аудиторию.

При этом в спонсируемых сообщениях запрещается использовать внешние ссылки.

В отличие от других приложений, Telegram не станет отслеживать, нажал ли человек на спонсируемое сообщение. Дата запуска новой функции для широкой аудитории пока не уточняется.

Ранее стало известно, что более половины аудитории Рунета является активными пользователями Telegram.