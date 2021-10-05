Бывший менеджер Facebook заявила, что соцсеть опасна для детей

Бывший менеджер Facebook Фрэнсис Хауген заявила, что социальная сеть угрожает детям, но ставит прибыль выше пользователей, а произошедший накануне сбой дал пять часов безопасности для девочек и женщин. Об этом сообщает The New York Times.

«Я здесь, потому что я верю: продукты Facebook вредят детям, их саморазвитию и ослабляют нашу демократию», — заявила Хауген на слушаниях в сенате США.

Она подчеркнула, что не знает, почему накануне случился сбой в работе социальной сети, но уверена в том, что в то время, пока она не работала, соцсеть не использовалась для «углубления разделений, дестабилизации демократий и принуждения девочек и женщин к негативным чувствам об их телах».

Ранее оказалось, что Хауген, работавшая на должности ведущего менеджера по борьбе с дезинформацией граждан, являлась информатором издания The Wall Street Journal, которое около месяца публиковало материалы-разоблачения о тайнах Facebook.

Хуаген передала тысячи секретных документов, использовавшихся строго внутри компании.