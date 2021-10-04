Журналист рассказал, как Стив Джобс устроил шоу в редакции WSJ и швырнул iPhone на пол

Журналист CNET Роджер Ченг поделился историей о том, как Стив Джобс в 2007 году посетил штаб-квартиру The Wall Street Journal ради презентации первого прототипа iPhone журналистам.

По словам Ченга, один из журналистов задал Джобсу вопрос о прочности и долговечности iPhone. В качестве ответа основатель Apple бросил гаджет на пол. Смартфон остался цел, что удивило зрителей.

Ченг отмечает, что такой шаг был просчитанным риском, и Джобс, как настоящий шоумен, пошел на него умышленно ради того, чтобы произвести впечатление.

«Представьте, какой это было бы катастрофой, если бы этот iPhone сломался или отключился на глазах у стольких журналистов», — отмечает Ченг.

5 октября 2021 года исполнится 10 лет со смерти Стива Джобса, поэтому многие из тех, кто был знаком с ним, вспоминают истории, связанные с жизнью основателя Apple.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как руководство Apple забыло главные правила основателя компании.