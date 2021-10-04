Защита главы Group-IB Сачкова обжаловала его арест

Представитель защиты основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, который был арестован по подозрению в госизмене, обжаловал данное решение. Об этом сообщает ТАСС.

По информации представителей Лефортовского суда столицы, заседание по рассмотрению жалобы в Мосгорсуде планируют назначить позднее.

«Поступила апелляционная жалоба от его адвоката», — уточнила пресс-секретарь районного суда Анастасия Романова.

Илья Сачков был арестован 28 сентября на два месяца. В этот же день в московском офисе Group-IB были проведены обыски. В пресс-службе компании не смогли объяснить, в связи с чем в штаб-квартире проходили оперативные мероприятия. Однако, по данным СМИ, это связано с уголовным делом, фигурантом которого является Сачков.

Сачков не признает вину в передаче данных иностранной разведке. Новым руководителем Group-IB станет Дмитрий Волков. К делу генерального директора Group-IB подключилась военная контрразведка ФСБ. Подробности дела в отношении главы Group-IB Сачкова пока не приводятся.