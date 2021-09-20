Врач оценила влияние вибрации смартфона на здоровье человека

Медицинский аналитик BestDoctor Полина Козлова заявила «Газете.Ru», что вибрация смартфона вряд ли способна влиять на здоровье человека. По ее оценке, необходимо находиться под высоким воздействием вибрации в течение несколько лет, чтобы это привело к болезням.

«В медицине действительно существует так называемая «вибрационная болезнь», являющаяся областью исследования врачей-профпатологов», — отметила она. Козлова пояснила, что заболевание характерно для работников производств, которые подвергаются воздействию вибрации в течение не менее 3-5 лет.

По словам врача, проявления болезни могут быть со стороны опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно сосудистой систем. При этом действие вибрации должно превышать 16-200 Гц и воздействовать на организм человека в течение нескольких лет.

«Поэтому, на мой взгляд, не стоит опасаться вреда данного явления от своего смартфона. Однако, если человека оно сильно беспокоит, такой режим всегда можно отключить», — пояснила Козлова.

Она добавила, что пока достоверно не доказано, что излучаемая смартфонами энергия способна повреждать ДНК клеток. Однако, по ее мнению, все равно не стоит долгое время держать телефон близко к голове и уху.

«Чем больше вы держите смартфон около уха, тем больше может быть потенциальный вред», — уточнила Козлова. Специалист заключила, что лучше пользоваться беспроводными гарнитурами или наушниками, а во время сна откладывать телефон подальше.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев сообщил, что при покупке дополнительного зарядного устройства для смартфона не следует экономить и выбирать дешевые варианты. По его словам, это навредит устройству.