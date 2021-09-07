Депутат Горелкин предупредил о новом виде мошенничества

Депутат Государственной думы Российской Федерации Антон Горелкин предупредил россиян о новой схеме мошенничества. В своем Telegram-канале он рассказал о том, что на просторах Facebook развернулась фейковая рекламная кампания: пользователям обещают деньги за участие в инвестиционной программе «Роскосмоса». В рекламе используется портрет Владимира Путина и видеоролик с его участием, смонтированный из кадров новостей «Первого канала».

«После перехода по ссылке пользователю подсовывают страницу с логотипом «Вестей» и формой обратной связи. Дальше все по классике: перезванивает оператор несуществующего колл-центра «Роскосмоса» и просит предоставить номер банковской карты», — сообщил депутат.

Горелкин отметил, что передал всю информацию в МВД, Роскомнадзор и ФАС, а также попросил их провести проверку на предмет распространения фейковых новостей и мошенничества с использованием персональных данных. Он также обратился к своим читателям с просьбой не доверять подобным объявлениям и предупредить близких об этом способе мошенничества.

«И отдельный привет передаю социальной сети Facebook, которая отлично научилась банить пользователей за невинные комментарии, а разглядеть фейк в рекламном объявлении мошенников не способна», — заключил Горелкин.

Ранее эксперт рассказал «Газете.Ru», зачем мошенникам нужна биометрия россиян.