Эксперт рассказал, как ускорить работу смартфона

Если вы заметили, что в последнее время ваш телефон начал медленно работать, то есть лагать, необходимо предпринять ряд мер для его «ускорения», рассказал «Газете.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«В первую очередь, стоит почистить кэш (объем давно прочитанной информации в приложениях гигантский, если ими часто пользуются), удалить ненужные или крайне редко используемые приложения, сохранить только нужные фото- и видеоматериалы (в идеале, скинуть их в ПК, освободив память телефона максимально), удалить ненужные игры и т.д. Имеет смысл обновить антивирус и провести проверку оставшихся приложений», — сообщил эксперт.

Деев добавил, что после проделанных действий следует выключить устройство.

«Не перезагрузить, а именно выключить на несколько минут. Так рекомендуют делать многие производители – кто-то советует полностью отключать телефон раз в полгода, кто-то – раз в квартал. Это простое действие закрывает все приложения, работающие в фоновом режиме, и ускоряет работу смартфона при условии, что пользователь провел чистку аппарата от ненужного софта, почистил кэш и закрыл все фоновые задачи», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

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