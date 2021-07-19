Саша Барон Коэн призвал привлечь Цукерберга к ответственности

Британский актер Саша Барон Коэн в своем Twitter призвал власти США привлечь к ответственности главу Facebook Марка Цукерберга.

«Президент прав - Facebook убивает людей. Руководителей компаний сажали в тюрьму за меньшее. Но по законам США руководители социальных сетей обладают почти полной неприкосновенностью, и это безумие. Измените закон. Привлеките Марка Цукерберга и Facebook к ответственности за смерти, которые они несут», — написал Коэн.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что такие платформы, как Facebook, «убивают людей», позволяя дезинформировать о вакцине против Covid-19. Вице-президент Facebook Гай Розен, в свою очередь, опроверг эти заявления, написав в своем блоге, что неуверенность в вакцинации среди пользователей США снизилась на 50%, а 85% пользователей заявили, что были или хотели бы пройти вакцинацию от Covid-19.

Ссора между Белым домом и Facebook произошла на следующий день после того, как пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам во время ежедневного брифинга, что администрация президента Байдена «регулярно просматривает социальные сети» и «помечает» сообщения, содержащие дезинформацию по вопросам, связанным с Covid-19.

Это заявление вызвало волну негативной реакции среди консерваторов, которые давно утверждали, что Facebook часто подвергает их цензуре за их политические убеждения.