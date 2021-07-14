Марк Цукерберг сократил свою долю в Facebook до 14%

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг с осени 2020 года почти каждый рабочий день продавал акции компании, в результате его доля сократилась до 14%, сообщает Forbes.

Всего Цукерберг реализовал 9,4 млн акций, выручив за них $2,8 млрд. Большую часть (90%) полученных денег миллиардер потратил на благотворительность через основанную им совместно с супругой Присциллой Чан организацию «Инициатива Чан-Цукерберга». Порядка $200 млн основатель Facebook оставил себе.

В 2015 году Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан заявили, что потратят 99% своего состояния на благотворительность, для этого и была учреждена «Инициатива Чан-Цукерберга». Пара начала осуществлять задуманное в 2016 году, пик благотворительной деятельности пришелся на 2018 год, а в 2019 году супруги взяли паузу.

В настоящее время состояние Цукерберга оценивается в $128 млрд, 98% которых приходится на Facebook. Помимо этого, миллиардер зарабатывает на торговле акциями и операциях с портфелем недвижимости, который оценивается в $200 млн.

Ранее стало известно, что Билл Гейтс после развода с Милиндой Френч Гейтс сможет отстранить ее от управления созданным ими благотворительным фондом.