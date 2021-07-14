Эксперт рассказала, как распознать вредоносную ссылку

Аферисты могут отправлять в сети фишинговые ссылки в электронных письмах или сообщениях в мессенджере. Людей пытаются заманить рекламой или выгодными акциями, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на старшего аналитика Positive Technologies Ольгу Зиненко.

По ее словам, открыв подобную ссылку, человек окажется на сайте, напоминающем настоящий.

«На таком сайте вас обязательно попросят о чем-то: ввести учетные данные, оплатить что-то банковской картой, установить программу, но может произойти и автоматическая загрузка вредоноса, которую вы даже не заметите», — предупредила Зиненко.

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, старший аналитик советует проверять открываемую ссылку в адресной строке. У поддельных сайтов обычно странный URL. В нем содержатся хаотичные буквы, знаки и цифры.

Как добавила эксперт, антивирус не всегда обеспечивает защиту пользователя от невнимательности. Зиненко рекомендует не указывать пароль от онлайн-банка на сторонних сайтах и проверять корректность открытого портала в браузере.

Ранее эксперт назвал способ стать неинтересным для мошенников. Лучше всего также не пользоваться публичными сетями, а если все же пришлось оставить контактные данные, то следует использовать отдельную электронную почту.