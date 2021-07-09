Госуслуги начнут автоматически заполнять заявление на выплаты на детей-школьников

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев рассказал, что Минцифры и Минтруд с 11 июля опробуют новый механизм проактивного уведомления пользователей портала Госуслуг о новых единовременных выплатах. Об этом сообщается на сайте министерства.

По его словам, портал автоматически заполнит форму заявления на выплату 10 тыс. рублей на каждого школьника, а затем отправит пользователю приглашение зайти в личный кабинет, для проверки корректности введенных данных, после чего отправит заявление в ПФР.

«Таким образом, автоматически формируя необходимые формы, портал сэкономит пользователям время и вовремя напомнит о получении положенных им выплат», — сказал он.

Кроме того, Шадаев отметил, что в том случае, если уведомление не придет, то с 15 июля можно будет зайти на портал и подписать заявление обычным способом.

5 мая президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям в августе 2021 года по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от шести до 18 лет.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что выплаты на детей-школьников в возрасте от 6 до 18 лет, а также продолжающих обучение в школе россиян старше 18 лет, имеющих ограничения по здоровью, охватят более 20 млн человек. Общий объем расходов федерального бюджета составит 204 млрд рублей.