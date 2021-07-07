Эксперт рассказал, как отличить мошенническое приложение от настоящего

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с «Газетой.Ru» отметил увеличение количества поддельных приложений, которые нужно научиться определять, чтобы не стать жертвой мошенников. По его словам, злоумышленники все чаще копируют популярные в пандемию мессенджеры, программы для корпоративного общения и видеосвязи, приложения для создания текстов и прослушивания музыки.

Эксперт отметил, что киберпреступники часто используют похожее имя, цветовую гамму или иконку оригинального ПО. При этом иногда разница в названиях малозаметна и может составлять один или два символа, в том числе и скрытые.

Также нужно обращать внимание на иконку приложения — если в магазине пользователь видит несколько одинаковых значков, скорее всего многие из них могут оказаться копиями.

«Если пользователь хочет установить на смартфон новую программу, нужно ввести ее название в поиск. Если там найдется несколько одинаковых значков – это повод задуматься и внимательно прочитать информацию о каждом. Огромное количество скачиваний не гарантирует того, что приложение не подделка. Если имя приложения отличается, а значок привычный – загляните в данные о разработчике, уточните информацию в поисковой системе и не спешите устанавливать приложения без проверки», — советует эксперт.

Также важно знать количество загрузок программы — часто у оригинальных версий ПО несколько миллионов установок, подделки же не могут похвастаться такой популярностью.

Кроме того, нужно обязательно просматривать описание. Если формулировки в тексте описания кажутся нелогичными, скорее всего они написаны ботом. Также важно изучить отзывы пользователей — некоторые из них могут прямо говорить о фиктивности ПО.