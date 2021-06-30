Ведущая «Прямой линии» с Путиным сообщила о хакерских атаках

Ведущая «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным Екатерина Березовская сообщила, что хакеры атакуют сервисы мероприятия.

«Владимир Владимирович, мне только что подсказали, что недаром у нас плохая связь получилась с Еленой Владимировной Калининой. Дело в том, что на наши цифровые системы прямо в эти секунды идут мощные DDoS-атаки», — сказала она.

«Вы шутите?» — отреагировал президент.

Березовская ответила, что говорит серьезно, специалисты фиксируют многочисленные DDoS-атаки. Позже атаки подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В то же время он уточнил, что пока не знает, кто именно стоит за этим.

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Ранее в Германии обвинили российских хакеров в нападении на «критическую инфраструктуру и банковский сектор». За атаками якобы стоят «государственные российские хакеры из группы Fancy Bear». В качестве причин для этих нападений источники издания называют «месть за санкционную политику в отношении России», а также попытки помешать санкциям против Белоруссии и ее руководства.