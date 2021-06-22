СМИ: власти прорабатывают программу вживления микрокомпьютеров в мозг

В российском правительстве разрабатывают новую программу, в рамках которой предлагается вживлять в мозг людей микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств, пишет «Коммерсантъ».

Источник издания, близкий к Минобрнауки, рассказал, что при ведомстве создана рабочая группа для проработки новой программы под названием «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы».

Отмечается, что документ, разработанный Российской академией наук совместно с МГУ, одобрен президентом Владимиром Путиным в марте. Работу с деталями Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно.

По данным издания, на проект, который сейчас находится «в стадии начальной проработки», потребуется 54 млрд рублей.

Программа предполагает развитие технологий нейроинтерфейсов — наборов аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами при помощи сигналов мозга. В частности , планируется создание «интерфейсов «человек--техника» для управления сложными системами — самолеты, АЭС, автомобили — как непосредственно, так и удаленно», говорится в статье. Также будут созданы интерфейсы, обеспечивающие «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений».

Ранее сообщалось, что американская компания Neuralink, основанная предпринимателем Илоном Маском, успешно чипировала макаку и обучила ее играть в видеоигры.