Для военных РФ создадут отечественные смартфоны и цифровую экосистему

Заместитель руководителя Департамента информационных систем Минобороны РФ генерал-майор Александр Осадчук сообщил, что министерство на базе военного технополиса «Эра» разрабатывает для российских военных и членов их семей смартфоны отечественного производства, а также специализированные мобильные приложения для повседневной деятельности на территории воинских частей, передает ТАСС.

«Мы здесь продвигали решения на мобильной платформе «Аврора», в этом направлении у нас идут эксперименты по созданию защищенного телефона, смартфона, я подчеркиваю, который будет работать в различных режимах, в том числе которые позволят обеспечить безопасную связь», — сказал он на полях международной выставки «Связь-2021».

Как отметил представитель военного ведомства, в технополисе «Эра» уже апробируется проект «Кварц» по созданию цифровой экосистемы для повседневной деятельности военнослужащих, которая позволит облегчить жизнь на территории воинских частей.

По его словам, в настоящее время разворачивается система «Паспорт», которая обеспечивает доступ военного к тем данным, которые ему необходимы в повседневной жизни.

Осадчук добавил, что доступ к такой системе, которая создана для оптимизации повседневной деятельности, получит как военнослужащий, так и члены его семьи.

В 2019 году президент России Владимир Путин подписал закон о запрете военным передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах. Кроме того, военнослужащим нельзя иметь при себе гаджеты для передачи таких данных.