Политики США призывают Байдена быть жестким в теме кибербезопасности на саммите с Путиным

Заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио направил президенту США Джо Байдену письмо, в котором написал, что необходимо поднять вопрос о кибератаках на саммите с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Hill.

«Я настоятельно призываю вас дать понять Путину, что США встретят любую будущую кибератаку со стороны России решительным ответом», — заявил он.

Председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер написал в своем Twitter, что США не могут позволить себе еще один инцидент, подобный ситуации с SolarWinds.

«Я надеюсь, что на завтрашней встрече президент Байден поднимет тему декабрьской кибератаки и ясно даст понять, что любая эксплуатация взломанных сетей для нанесения вреда вызовет надлежащий и пропорциональный ответ», — отметил он.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф уверен, что Байден поднимет темы недавних кибератак на встрече с президентом России.

«Я уверен, что он заставит Путина ответить за многочисленные нарушения России», — сказал Шифф.

Основатели группы по кибербезопасности Конгресса Джим Ланжевен и Майкл Маккол опубликовали статью на CNN, в которой также подчеркнули важность темы кибератак.

«Послание Байдена должно быть простым и ясным. Если киберпреступники продолжат вымогать деньги у наших школ, больниц, цепочек поставок продовольствия и энергетических систем, мы их найдем», — заявили конгрессмены.

Ранее в Белом доме Россию обвинили в хакерской атаке с помощью софта компании SolarWinds на девять американских федеральных ведомств и более чем 100 предприятий частного сектора.