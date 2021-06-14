Путин ответил на обвинения России в кибератаках против США

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC назвал фарсом обвинения в том, что российские хакеры или само российское государство якобы имеют отношение к хакерским атакам, совершенным в США.

Глава государства обратил внимание на то, что Российскую Федерацию обвиняли во многих вещах: вмешательстве в выборы, кибератаках и т. д.

«И ни разу, ни разу, ни разу они не потрудились предоставить какие-либо свидетельства или доказательства. Просто необоснованные обвинения», — подчеркнул Путин.

При этом президент выразил обеспокоенность относительно кибердеятельности НАТО. По его словам, то, чего опасаются в Соединенных Штатах, может быть опасностью и для России.

«НАТО провозгласило киберпространство боевым пространством. Они планируют что-то, готовят что-то, конечно, это не может нас не беспокоить», — сказал Путин.

Российский лидер также не исключил обмена заключенными, в том числе хакерами, между Россией и США.

Ранее российский президент в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявил, что Москва готова выдавать хакеров Соединенным Штатам при том условии, если между странами будут достигнуты необходимые двусторонние договоренности, и Вашингтон будет придерживаться таких же обязательств.