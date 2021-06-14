Путин заявил, что Россия готова выдавать хакеров США по взаимному принципу

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова выдавать хакеров Соединенным Штатам при том условии, если между странами будут достигнуты необходимые двусторонние договоренности, и Вашингтон будет придерживаться таких же обязательств. Об этом российский лидер сказал в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Глава государства напомнил, что все эти договоренности выражаются в соответствующих межгосударственных документах, в которых стороны берут на себя определенные обязательства.

«И они в подавляющем большинстве случаев равнозначны — обе стороны берут на себя одинаковые обязательства», — подчеркнул Путин.

По его словам, если Москва и Вашингтон договорятся о выдаче преступников, то российская сторона тогда пойдет на это. Но при этом он добавил, что Россия пойдет на это лишь в том случае, если другая сторона, в данном случае — Соединенные Штаты, согласятся с тем же самым и будут выдавать киберпреступников российскому государству.

Путин подчеркнул, что вопрос кибербезопасности на сегодняшний день один из самых важных , поскольку «всякие отключения от целых систем ведут к очень тяжелым последствиям, а это оказывается возможным».

Президент России отметил, что от встречи с американским коллегой Джо Байденом он ожидает восстановления личных контактов и отношений, прямого диалога и создания реально функционирующих механизмов по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы.

Накануне Байден сказал, что не может дать гарантии изменения позиции России, назвав при этом Путина «автократом».

До этого российский президент заявил, что отношения России и США находятся в низшей точке.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.