Пользователи Twitter подали в суд на Роскомнадзор из-за замедления сайта

Российские пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления платформы. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Станислав Селезнев.

«В Таганский районный суд Москвы поступил коллективный иск к Роскомнадзору в связи с замедлением Twitter. В суд обратились политики Илья Яшин и Евгений Доможиров, фоторедактор издания «Медуза» (организация включена Минюстом в список иноагентов)* (издание признано в России иностранным агентом) Евгений Фельдман, а также муниципальный депутат Москвы Вадим Коровин», — рассказал юрист, представляющий проект правозащитной организации «Агора».

Истцы заявляют, что никогда не публиковали нелегальный контент и не призывали к насилию и никак не связаны с владельцами аккаунтов, ответственных за размещение предположительно запрещенной информации в Twitter.

Заявители, юридическим представителем которых является Селезнев, считают, что вмешательство в нормальное функционирование сервиса Twitter со стороны Роскомнадзора в виде замедления доступа «представляет собой вмешательство в право... на свободное выражение своего мнения».

Авторы иска просят, чтобы суд обязал РКН убрать ограничения с Twitter а также исключить сервис «из перечня угроз устойчивости, безопасности и целостности» функционирования интернета.

10 марта Роскомнадзор начал замедление скорости работы Twitter из-за того, что платформа в период с 2017 года по настоящее время не удалила по просьбе ведомства запрещенный контент, в том числе материалы с детской порнографией.

В мае сообщалось, что Роскомнадзор принял решение не блокировать Twitter, так как администрация сервиса сообщила о готовности сотрудничать и удалила значительную часть запрещенных материалов.

Ранее, Роскомнадзор направил письмо детскому телеканалу Disney с разъяснением норм российского законодательства, обратив внимание на мультфильм «Выход» («Out»), в котором молодой человек влюблен в персонажа своего пола и испытывает сложности с тем, чтобы признаться родителям в собственной ориентации. По мнению РКН, подобные произведения отрицают семейные ценности, а информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей.