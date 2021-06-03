В соцсети «ВКонтакте» появились тихие и исчезающие сообщения

В мобильном приложении социальной сети «ВКонтакте» стали доступны два новых вида сообщений: тихие и исчезающие. Об этом сообщает пресс-служба компании на сайте.

Исчезающие сообщения спустя определенное время будут пропадать у пользователей.

«Удобно отправлять шутки даже в самые серьезные чаты, ведь смешное исчезнет, а важное останется. Тихие сообщения приходят без звука: можно не бояться разбудить собеседника или отвлечь от важных дел», — заявили представители «ВКонтакте».

Как отметили в компании, благодаря исчезающим сообщениям люди смогут не переживать, как их воспримут собеседники. В результате можно будет с легкостью поделиться забавными фотографиями или предложить темы в крупных чатах.

«Пользователь сам решает, когда пропадет сообщение: есть варианты от 15 секунд до 24 часов. После этого в чате будет только пометка «Сообщение исчезло», — пояснили «ВКонтакте».

Потребуются тихие сообщения для того чтобы поработать ночью.

«Можно смело писать коллегам и не бояться разбудить их уведомлениями», — добавили «ВКонтакте».

Ранее Telegram выпустил сразу две десктопные версии. Обе новые десктопные мессенджера версии поддерживают большинство функций популярной платформы для обмена сообщений.