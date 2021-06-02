Песков оценил заявление JBS о хакерской атаке на компанию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление бразильской компании JBS SA о том, что она была атакована хакерами.

«Комментариев нет, по дипканалам определены контакты, но мы не располагаем этой информацией», — сказал представитель Кремля.

По его словам, вопрос о кибербезопасности, скорее всего, будет на повестке дня в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Саммит пройдет 16 июня в Женеве.

Накануне стало известно, что крупнейший в мире производитель мяса, бразильская компания JBS SA проинформировала правительство США о том, что преступная группа, которая, вероятно, располагается в России, провела кибератаку на организацию.

Сообщалось, что хакерская атака было осуществлена с использованием программ-вымогателей, как и в случае с оператором крупнейшего в Соединенных Штатах трубопровода Colonial Pipeline.

Позже заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон находятся в контакте по поводу хакерской атаки на JBS.