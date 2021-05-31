Украина заключила контракт на $1,99 млн на запуск спутника с площадки SpaceX

Украинское государственное «Конструкторское бюро «Южное» имени М.К. Янгеля» подписало договор с нидерландской компанией ISILaunch о запуске на орбиту спутника дистанционного зондирования Земли «Сич 2-30 (2-1) с площадки американской корпорации SpaceX. Об этом написал в Facebook вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Запуск пройдет при помощи ракетоносителя Falcon-9.

«Именно ISILAUNCH имеет соответствующее соглашение с этой американской компанией, которая уполномочена на продажу услуг по выводу сопутствующей полезной нагрузки на данном ракетоносителе», — заявил вице-премьер.

По его словам, Украина уже заплатила аванс. Планируется, что запуск пройдет в декабре 2021 года. Резервной датой значится январь следующего года. Уруский выразил уверенность, что спутник решит многие актуальные вопросы в социально-экономической, информационной, экологической, научной и образовательной сферах.

«А также обеспечить реализацию интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны», — заключил политик.

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