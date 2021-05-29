Россия установила новый рекорд космических запусков без аварий

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb стал рекордным 59 безаварийным запуском, который произвела Россия, сообщает РИА «Новости».

Предыдущий рекорд по количеству космических запусков без аварий был зафиксирован в период с февраля 1992 по февраль 1993 года, тогда было произведено 58 безаварийных запуска.

Новая серия началась после нештатной ситуации в ходе пилотируемого запуска корабля «Союз МС-10» в 2018 году, когда авария при разделении ступеней ракеты «Союз-ФГ» прервала полет к Международной космической станции. Тогда российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг благополучно приземлились благодаря системе аварийного спасения.

Как известно, по одной аварии в год случалось в 2010, 2013 и 2016-2018 годах. По две их происходило в 2012 и 2015 годах. Сразу три аварии случились в 2014 году, четыре — в 2011-м.

Советский рекорд по безаварийным запускам составляет 185 космических полетов. Рекорд был поставлен в период с января 1983 по ноябрь 1984 года.

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